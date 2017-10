TVO:n kirottu keskiviikko – voimala reistailee ja luottoluokitus tarkkailulistalle

Teollisuuden Voimalle keskiviikko antaa kylmää kyytiä. Luottoluokittaja Standard & Poor's asetti tiistaina TVO:n luottoluokituksen BB+ tarkkailulistalle luokituksen laskua varten.

Syitä S&P luokituksen mahdolliseen pudottamiseen luettelee koko joukon: TVO:n taloudellinen joustavuus saattaa vähentyä Olkiluoto 3 EPR -projektin lisäviiveiden, Areva SA:n heikentyneen taloudellisen tilanteen sekä TVO:n tärkeimpiin osakkeenomistajiin kuuluvan Fortum Oyj:n luottoluokituksen laskupaineiden takia. Nämä seikat voivat S&P:n mukaan edelleen lisätä TVO:n korkeaa velkaantumisastetta.

S&P pani TVO:n suuromistajiin lukeutuvan Fortumin niin ikään tarkkailulistalle, kun Fortum kertoi aikeestaan ostaa yrityskaupalla vajaat puolet saksalaisesta sähköntuotantoyhtiöstä Uniperista ja myöhemmin ostotarjouksella loput yhtiöstä.

Toinen suuri luottoluokittaja Fitch ei ole muuttanut TVO:n luokitusta.

S&P:n luokitus BB+ on viime keväältä, jolloin luokituslaitos laski TVO:n luokitusta tasolta BBB-.

Kumpikin luokitus on edelleen hyvää yrityslainojen keskitasoa. Vertailun vuoksi: Suomen valtion lainojen luokitus on tasolla AA+. Paras mahdollinen luokitus on kolme A:ta.

TVO:n rahoituspäällikön Pekka Aaltosen mukaan luokituksen mahdollinen laskeminen ei suoraan vaikuta TVO:n rahoituskuluihin. Ydinvoimayhtiöllä on ulkona neljä 500 miljoonan euron joukkovelkakirjalainaa, joiden noteerauksiin S&P:n tiedotteella oli hyvin pieni vaikutuksensa: bondien noteeraus laski pari prosentin sadasosaa. Joukkovelkakirjalainoissa on kiinteä korkonsa, ja lainoihin sijoittaneet siis menettivät hieman noteerauksen laskusta.

Alempi luokitus vaikuttaisi uuden joukkovelkakirjalainan korkoihin, jos TVO sellaisen nyt tarvitsisi. Rahoituspäällikkö Aaltosen mukaan TVO:lla ei ole nyt tarvetta uuden lainan liikkeellelaskuun. Yhtiöllä on yhteensä noin neljän miljardin euron edestä lainoja, ja keskeneräinen Olkiluoto 3:n voimala on aika pitkälle rahoitettu jvk-lainoin.

Ensimmäinen neljästä 500 miljoonan euron bondista erääntyy helmikuussa 2019. Seuraavien juoksuaika päättyy vuosina 2021, 2023 ja 2025.

Sähköä tuottavan Olkiluoto 1:n reaktorissa saatiin viitteitä mahdollisesti vioittuneesta polttoaineesta, jonka vuoksi laitosyksikön teho laskettiin 70 prosenttiin keskiviikkona 18. lokakuuta. Tehonlasku tapahtui jo aamulla kello viisi alkaen.

​Laitosyksikön alasajo 70 prosentin teholta kylmäseisokkiin alkaa keskiviikkona kello 16.

Teollisuuden Voima kertoi tiedotteessaan irrottavansa koko laitosyksikön sähköntuotannosta keskiviikkona iltakuudelta.

Kylmäseisokin jälkeen laitosyksikön arvioidaan palaavan sähköntuotantoon torstaina 26. lokakuuta kello 21.

Vioittuneesta polttoaineesta vapautuu jonkin verran radioaktiivisia aineita reaktoriveteen, mutta tästä ei TVO:n mukaan aiheudu vaaraa ympäristölle.

TVO:n Olkiluodossa tuottaman ydinsähkön osuus on noin kuudesosa, Olkiluoto 3:n valmistuttua liki kolmasosa, Suomen sähkön kulutuksesta.