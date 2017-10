OT-lehti: HKScan panostaa siipikarjaan ja korkean jalostusasteen tuotteisiin

Osuustoiminta-lehti kertoo, että HKScan keskittyy jatkossa yhä vahvemmin lihaan ja satsaa uusiin tuotteisiin. Päästäkseen paremmin kuluttajan ruokapöytään yhtiö tavoittelee myös aiempaa vahvempaa asemaa korkean jalostusarvon tuoteryhmissä niin lihassa kuin aterioissa.

Samalla HKScan hakee johtavaa markkina-asemaa siipikarjassa Rauman uuden tuotantolaitoksen kautta.

"Lyhyesti, me palvelemme maailman vaativinta haarukkaa", kiteyttää HKScanin toimitusjohtaja Jari Latvanen Osuustoiminta-lehden haastattelussa.

"Suomessa on maailman vaativimmat tuotanto-olosuhteet, tiukka lainsäädäntö ja korkeat laatukriteerit. Keskeistä onkin johtaa ruuan arvoketjua tilalta lautaselle."

Yhtiön uudessa strategiassa korostuu ruuan valmistaminen vastuullisesti ja kustannustehokkaasti tiiviissä yhteistyössä alkutuottajien kanssa. Korkea laatu alkaa maatilalta, koska eläin on sitä mitä se syö.

Esimerkkinä tästä Latvanen mainitsee rypsiporsaan, jonka lihan koostumus saatiin terveellisemmäksi ruokinnan avulla.

"Minusta tuntuu, että me suomalaiset emme täysin osaa arvostaa ruokamme korkeaa laatua. Aina puhutaan hinnasta, vaikka ruoka on entistä halvempaa. Ihmisten tuloista enää 10 prosenttia menee ruokaan, kun parikymmentä vuotta sitten luku oli 20 prosenttia."

Latvanen tähdentää OT-lehden haastattelussa, etteivät poliitikot, elintarvikeyritykset eivätkä edes lehtien toimittajat saa kuluttajia käyttäytymään haluamallaan tavalla, mikäli tuotteet eivät ole tarpeeksi houkuttelevia.

"Tässä meillä on haaste ratkaistavana. Jokainen meistä tekee päivittäin valintoja, ja tuotteen on vain oltava yksinkertaisesti tarpeeksi hyvä, jotta kuluttaja on valmis maksamaan siitä parhaan mahdollisen hinnan", Latvanen toteaa.

HKScanin toimitusjohtaja Jari Latvanen: ”Palvelemme maailman vaativinta haarukkaa”