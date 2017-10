Nelosolut saattaa tulla ruokakauppaan vasta ensi kesänä

Alkoholilain kokonaisuudistuksen ja prosenttirajojen noston pitäisi tulla voimaan vuoden alusta. Prosenttirajat ovat yhä auki ja asiantuntijoiden kuuleminen eduskunnan valiokunnissa menossa.

Käytännössä kaikki on edelleen lyömättä lukkoon. Tämä aiheuttaa panimoille tarpeen tehdä logistiikka- ja tuotantosuunnitelmia joka lähtöön ja eri alkoholiprosenttirajoja varten.

"Ensin oli kaksi suunnitelmaa, ja tällä hetkellä on varmaan 4–5 eri suunnitelmaa. Meidän pitää valmistautua kaiken varalle", kertoo Carlsbergin omistaman Sinebrychoffin markkinointijohtaja Alexander Sneen Maaseudun Tulevaisuudelle.

Hallitus esittää, että jatkossa kaupoissa, kioskeissa ja huoltamoilla myytäisiin nykyistä vahvempia alkoholijuomia: A-olutta, nykyistä vahvempia siidereitä ja kaikkia väkevistä alkoholijuomista valmistettuja long drink-juomia 5,5 tilavuusprosentin vahvuuteen saakka.

Alkoholilain uudistusta on valmisteltu jo vuosia, ja se on nostattanut poliittisia intohimoja niin hallituspuolueissa kuin oppositiossakin. Hallitusryhmät sopivat kesällä, että kansanedustajat saavat äänestää vapaasti prosenttirajasta, mutta muuten pitää olla lain takana.

Sinebrychoffin suurpanimossa Keravalla on tehty Sneenin mukaan tuhansia työtunteja, kun Sinebrychoff-konserni on suunnitellut ja säätänyt juomatuotantoa ja logistiikkaa uuteen toimintaympäristöön.

Sinebrychoff haluaa olla valmis toimittamaan kaupalle ne alkoholituotteet, jotka laki sallii. Vähittäiskauppa on panimoyhtiölle tärkein kanava sillä sen juomista myydään kolme neljännestä ruokakaupoissa. Loput litrat ovat ravintolamyyntiä.

"Perussuunnitelma on sen varalle, että mikään ei muutu. Jos tulee 5,5:n tilavuusprosentti ja viinapohjaiset juomat kuten lonkerot pääsevät kauppaan, sillekin on suunnitelmansa. Ja senkin varalle, että sallittu prosentti on jotain alle 5,5:n."

Sinebrychoffin skenaarioissa on sekin vaihtoehto, että oluelle tulee prosentiksi 5,5, ja muille alkoholijuomille sallitaan vain käymisteitse tehty alkoholi.

"Siinä on jo neljä eri suunnitelmaa. Meillä on omat tavoitteemme, joihin pitäisi päästä riippumatta siitä, mitä tapahtuu", Sneen kertoo.

Skenaariot ja panimon suunnitelmat elävät sen mukaan, mikä on lain lopullinen sisältö.

"Eri tuotteita on tuhansia. Kaupoillekin pitää ilmoittaa ajoissa EAN-koodit, jotta tilaukset ja myynti tallentuvat järjestelmiin."

Sinebrychoff tuo maahan myös edustamiaan juomasekoitteita eli niin sanottuja limuviinoja. Jos väkevistä alkoholijuomista tehtyjä sekoitteita saa jatkossa myydä myös ruokakaupoissa, panimon pitää tilata ne 2,5 kuukautta aiemmin.

Long drinkit eli lonkerot ovat suurimmille panimoille kuten Sinebrychoffille ja Hartwallille volyymituotteita, joista 5,5-tilavuusprosenttiset juomat ovat nyt tarjolla vain Alkossa. Ruokakaupassa Sinebrychoff voi tätä nykyä myydä vain käymisteitse tuottamaansa greipinmaksuista ja 4,7-prosenttista kevytlonkeroa.

Sneenin mukaan panimo ei välttämättä muuta juomiensa alkoholiprosentteja lain mahdollistamaan korkeimpaan vaikka se olisikin jatkossa 5,5:

"Esimerkiksi Carlsbergin olut tehdään 5,0-prosentin vahvuiseksi, se on paras myös maultaan. Emme me sitä muuttamaan lähde."

Oluissa maku ratkaisee ehkä enemmänkin kuin prosentit. Suurin panostus Koffilla on syksyn aikana alkoholittomaan olueeseen, mikä kategoriana on kasvussa.

Koffilla on oma, maailmallakin palkittu porter-oluensa. Porter täyttää kuluvana vuotena tuotteena 60 vuotta. Alkoholivahvuudeltaan Koffin porter on 7,2-prosenttista ja myynnissä Suomessa vain Alkoissa. Porter ei pääse ruokakaupan hyllylle jatkossakaan, mutta Alexander Sneenin mukaan Sinebrychoffilla ei ole suunnitelmia muuttaa perinteisen porterin vahvuutta.

Alkoholilain kokonaisuudistus on parhaillaan eduskunnan valiokunnissa asiantuntijoiden kuulemisvaiheessa. Päävaliokuntana lakia käsittelee sosiaali- ja terveysvaliokunta. Kuluvalla viikolla hallintovaliokunta kuulee muun muassa lupa- ja valvontavirasto Valviraa.

Valvira on ilmoittanut tarvitsevansa lakiuudistuksen toimeenpanoa varten vähintään puolen vuoden ajan lain hyväksymisestä. Aikaa viranomainen tarvitsee "tietojärjestelmäuudistuksiin sekä ohjeiden ja prosessien päivittämiseen. Näihin toimenpiteisiin tarvitaan myös lisärahoitusta."

Valviran johtaja Jussi Holmalahti sanoo puolen vuoden toimeenpanoajan mittavalle lakiuudistukselle olevan normaalin. Nopeimmillaan muutokset on saatu voimaan kolmessa kuukaudessa.

"Kyse ei ole pelkästään meidän toimeenpanostamme, sosiaali- ja terveysministeriön tulisi laittaa lakiin liittyvät uudet asetukset kuntoon ajoissa. Ihan sormia napsauttamalla tämä ei mene", Holmalahti sanoo.

Vaikka alkoholilainuudistus tulisi voimaan vuoden alusta, kauppoihin nelosoluet ja miedot juomasekoitukset päässevät näin ehkä vasta heinäkuun alussa, mahdollisesti sitäkin myöhemmin.

Panimoliitto on toivonut uuden alkoholilain astuvan voimaan vuoden alusta, kuten julkisessa keskustelussa on puhuttu. Valviran toive vähintään puolen vuoden toimeenpanoaika tulee panimoteollisuuden edunvalvojalle ikävänä yllätyksenä.