Karjalainen: Jos olet kiinnostunut ostamaan oman siideritehtaan, ole yhteydessä Rääkkylän Paksuniemen juomatehtaaseen

Rääkkylän Paksuniemen juomatehdas on myynnissä, uutisoi sanomalehti Karjalainen. Vuonna 2010 perustettu Niemisbygård Oy tunnetaan valtakunnallisesti ja maailmalla etenkin Jyrki-siideristä.

"Yritystoiminnan kehittäminen vaatii lisää voimavaroja. Mietimme parhaillaan tulevaisuuden vaihtoehtoja, joista yksi on myyminen. Tällä hetkellä kaikki vaihtoehdot ovat auki. Yritykseen voi myös tulla mukaan osakkaaksi", toteaa yrittäjä Jyrki Hirvonen.

Juomatehdas toimii Rääkkylän Paksuniemen venesataman vanhassa meijerissä. Tehtaalla valmistuu seitsemää erilaista siideriä, kuohuviinejä, viinejä, limonadeja ja olutta.

Niemisbygårdin tuotteita ei ole vielä myynnissä Alkossa vaan niitä on myyty suoraan ravintoloille ja jälleenmyyjille. "Seuraava askel on tuotteiden saaminen Alkoon ja isompiin kauppaketjuihin. Neuvotteluja on jo käyty", kertoo yrittäjä.

