Suomalaiset suhtautuvat myönteisesti verotukseen – Kritiikkiä eniten maaseudulla

Maaseudun väki ja keski-ikäiset ovat keskimääräistä kriittisempiä verotusta kohtaan, selviää Verohallinnon teettämästä kyselystä.

Nuoret alle 35-vuotiaat ja yli 60-vuotiaat sen sijaan suhtautuvat verotukseen myönteisemmin.

Erot eri ryhmien välillä ovat kuitenkin pieniä.

”Aineistosta erottuu, että maaseudulla verojärjestelmä koetaan hieman vaikeaselkoisempana kuin muualla”, palveluasiantuntija Janne Myyry Verohallinnosta sanoo.

Viljelijäväestö on ammattiryhmistä vähiten veromyönteinen. Tosin tuhannen hengen otoksessa viljelijöiden osuus on pieni.

Tulokset viljelijöistä ovat olleet samansuuntaisia jo vuosia.

Tieteellistä tietoa syistä ei ole, mutta asenne limittyy viljelijöiden kokemuksiin yleisestä hallinnon taakasta.

Alan monenlainen sääntely vaikuttaa myös asenteisiin veron maksamisesta.

Kansalaisten suuri enemmistö on edelleen sitä mieltä, että hyvinvointivaltio pitää rahoittaa verovaroin.

Vuonna 2015 sitä mieltä oli 96 prosenttia suomalaisista. Nyt luku oli sama.

Tällä linjalla on myös säkyläläinen kahvilayrittäjä Eveliina Uotila. Hän maksaa veroja mielellään, jotta sosiaalipalvelut saadaan Suomessa rahoitettua.

Samoilla linjoilla on kahvilassa asioiva Eeva Pietilä, jolle nykyverotus kelpaa.

”Mielelläni makselen, kun terveydenhuolto on niin kattava.”

Reilu puolet vastaajista voisi maksaa vielä lisää veroja, jos tietäisi mihin ne käytetään.

Myyryn mukaan tärkein veromyönteisyyttä lisäävä tekijä on, että veronmaksajat ymmärtävät ja näkevät, mitä rahoilla saadaan.

”Sitä ei ole ehkä rummutettu riittävästi.”

Neljä viidestä maksaa mielellään veronsa. Määrä on noussut kymmenen prosenttiyksikköä vuodesta 2013.

”Sitä ihmetellään ulkomailla saakka”, Myyry sanoo.

85 prosenttia kansalaisista luottaa verohallintoon.

Se on hieman ristiriidassa sen tuloksen kanssa, että vain puolet kokee verottajan kohtelevan kaikkia tasapuolisesti.

95 prosenttia pitää verojen maksamista tärkeänä velvollisuutena. 93 prosenttia ilmoittaa maksavansa verot, mätkyt ja kiinteistöverot ajallaan.

Tutkimuksessa kysyttiin myös syitä verojen maksamatta jättämiseen. Jokaisen syyn merkitys oli nyt pienempi kuin kaksi vuotta sitten.

Esimerkiksi verorahojen tuhlaamisen vääriin kohteisiin mainitsi joka toinen mahdolliseksi syyksi jättää veroja maksamatta. Nyt sitä piti mahdollisena 29 prosenttia.

Verottaja kysyy mielipiteitä palveluistaan joka toinen vuosi.