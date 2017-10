Atrian liikevaihto kasvoi ja kannattavuus koheni

Atrialla ollaan tyytyväisiä tämän vuoden kolmanteen vuosineljännekseen. Sekä liikevaihto että kannattavuus paranivat.

Heinä–syyskuun liikevaihto oli 360,8 miljoonaa euroa, kun se vuotta aiemmin samalla jaksolla oli 339,1 miljoonaa.

Liikevoitto kasvoi 16,2 miljoonaan euroon vuoden takaisesta 13,2 miljoonasta.

Toimitusjohtaja Juha Gröhn toteaa, että liikevaihdon kasvu on jatkunut koko vuoden. Hänen mukaansa kasvun perusta on tasapainoinen, sillä kasvua on tullut sekä viime vuoden yritysostojen seurauksena että orgaanisen kasvun kautta.

Atrian tuottavuuskehitys on osavuosikatsauksen mukaan ollut kaikilla liiketoiminta-alueilla hyvä.

Tuloskehitystä Suomessa, Venäjällä ja Baltiassa kuvataan suotuisaksi, Venäjällä ja Baltiassa jopa rohkaisevan vahvaksi. Skandinavian liiketoiminnassa kuluva vuosi on ollut vaikea.

Talouden elpyminen Suomessa ja Venäjällä näkyy Atrian tuotteiden kysynnässä. Venäjän vähittäiskaupan toimiala on vuosia kestäneen supistumisen jälkeen kääntynyt viimein kasvuun.

Atrian tärkeimmistä tuoteuutuuksista osavuosikatsaus mainitsee syyskuun alussa Suomessa markkinoille lanseeratun antibioottivapaan kananlihan sekä Ruotsiin, Norjaan ja Suomeen samanaikaisesti tuodut Ridderheims-merkillä myytävät herkuttelutuotteet.

Sianlihan Kiinan-viennin Atria arvioi nousevan tänä vuonna yli kolmen miljoonan kilon.