Stuttgartin pörssi Suomeen Privanetin kautta

Saksan toiseksi suurin pörssi Börse Stuttgart on laajentamassa toimintaansa Suomen pieniin ja keskisuuriin yrityksiin. Yritystoiminta Suomessa on sujuvaa, kiehtovaa ja henkinen ilmapiiri on hyvä, Stuttgartin pörssin toimitusjohtaja Michael Völter kehuu.

Käytännössä laajentuminen tapahtuu yhteistyössä suomalaisen Privanet-sijoitusyhtiön kanssa. Stuttgartin pörssin omistama ruotsalainen aloittavien yritysten pörssi Nordic Growth Market on ostamassa kymmenesosaa Privanetista.

Völterin mukaan Stuttgartin pörssi on kiinnostunut saamaan pieniä ja keskisuuria yhtiöitä pörssiin ja pyrkii auttamaan niitä eteenpäin listautumisen alkuvaiheessa.

Pörssillä on Stuttgartissa akatemia, jossa pienet aloittavat yritykset voivat esitellä itseään ja tavata sijoittajia, joita Saksan lounaisosassa sijaitsevalla vanhalla teollisuusalueella on paljon. Siellä on ollut jo suomalaisiakin yrittäjiä esittäytymässä.

Völterin mukaan pörssin tavoitteena on edistää eurooppalaista kaupankäyntiä. Stuttgartin pörssissä tehdään suuri osa kaupoista huutokauppoina, jossa tärkeintä ei ole kaupankäynnin nopeus vaan sopivan hinnan löytäminen, hän toteaa.

Suomessa Privanet oli Völterin mukaan oikeastaan ainoa sopiva vaihtoehto päästä Suomen markkinoille. Yhtiö ylläpitää listaamattomien yritysten arvopapereiden kauppapaikkaa, järjestää pienyrityksille rahoitusta joukkorahoituksella sekä tekee pääomasijoituksia.

Privanet omistaa noin 50 pienyhtiötä ja rahoittaa satoja. Vuodessa yhtiö tarkistaa 600 yhtiön tiedot, toimitusjohtaja Karri Salmi kertoo. Yhtiöille tarjotaan rahoitusta 50 000 eurosta 5 miljoonaan euroon asti.

Privanet pystyy Salmen mukaan pörssiyhteistyön kautta kansainvälistymään ja sitä kautta voi saada ulkomaisia sijoittajia Suomen markkinoille. Völter toivottaa myös suomalaissijoittajat tervetulleeksi Lounais-Saksaan, jossa on metalli- ja automaatioteollisuuden polttopiste.

Nordic Growth Market toimii Ruotsissa, Suomessa, Norjassa ja Tanskassa Elasticia-kaupankäyntijärjestelmällä. Völterin mukaan tavoite on, että pienet ja keskisuuret yhtiöt pääsevät pörssiin pienillä kustannuksilla. Suomessa tavoite on listata kymmenen yhtiötä vuodessa.

Saksassa pörssien välinen kilpailu on erittäin kovaa, pörssejä on useita ja hintamarginaalit pieniä. Suomessa toimii pääosin vain Nasdaq ja sen First North -kauppapaikka ja kilpailu on täällä Völterin mukaan selvästi vähäisempää kuin Keski-­Euroopassa tai Ruotsissa.