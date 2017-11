Juhliva Evijärvi kokosi kuntatiedot mobiilisovellukseen

Sormen hipaisu ja ulottuvilla ovat Evijärven kunnan säätiedot, -tapahtumat, verkkouutiset, työpaikat ja nähtävyydet.

Kaikki tämä ja paljon muuta löytyy Evijärvi-Appistä eli mobiilisovelluksesta, jota voi käyttää älypuhelimilla ja tableilla.

Kuntalaisten lisäksi sovelluksesta toivotaan olevan iloa mökkiläisille ja matkailijoille sekä yrittäjille, jotka voivat kertoa palveluistaan kätevästi mobiilissa.

Vastaavia sovelluksia on käytössä muutamilla suurilla kaupungeilla. Etelä-Pohjanmaalla sijaitseva Evijärvi on tiettävästi appeineen ensimmäinen pieni kunta. Asukkaita on noin 2 500.

Idean sovelluksesta sai Kimmo Siukola. Etsiessään tietoja evijärveläisiltä verkkosivuilta hän havaitsi, että tietoa on hajallaan kymmenillä eri sivustoilla. Niiltä oli vaikea löytää esimerkiksi tietoa tapahtumista esimerkiksi luotettavia.

Älylaitteiden käyttäminen on arkipäivää. Siukola päätteli, että helppokäyttöiselle ja tiedot kokoavalle mobiilisovellukselle on tarvetta.

Nyt jokainen voi esimerkiksi seurata kunnan Facebook-sivustoa, vaikka omia fb-tunnuksia ei olisi.

Evijärven mobiilisovellusta alettiin kehittää kesäkuussa. Nyt se on ladattavissa Apple App Store ja Google Play -sovelluskaupoista.