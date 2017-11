Byrokratia saattaa karkottaa luonnontuoteyhtiön Ruotsiin: "Onhan tämä nyt ihan järjetöntä, että tutkitulla tiedolla ei ole painoarvoa"

Rovaniemeläinen luonnontuoteyhtiö Arctic Warriors harkitsee muuttoa Ruotsiin Suomen byrokratian takia. Luonnonkasveista erilaisia luontaistuotteita valmistavan Arctic Warriorsin yrittäjä Katja Misikangas kertoo Maaseudun Tulevaisuudelle, että muuttopohdinnan taustalla on hyvin pitkäaikainen soppa. Tässä sopassa on pohjimmiltaan kyse siitä, että elintarviketurvallisuusvirasto Evira kieltää linjauksessaan tiettyjen luonnonyrttien käytön elintarvikkeissa.

Misikankaan mukaan koko nykyisen tilanteen alkusiemen on kylvetty vuonna 1997, jolloin tuli voimaan uusi elintarvikkeita säätelevä pykälä. Alkujaan tuon pykälän tarkoituksena oli suojella markkinoille tulevia tuotteita, kun markkinoille alkoi tulla geenimuunneltuja tuotteita. Yrittäjän mukaan kaikki muuttui vuonna 2013, kun nykyinen tiukka linjaus tuli voimaan.

Tuona vuonna elintarviketurvallisuusvirasto Evirassa alettiin hänen mukaansa nimittäin pohtia, voisivatko nämä geenimuunteluun tarkoitetut säädökset soveltua koskemaan myös joitain kotimaisia kasveja. Misikangas korostaa, että vuodesta 1997 lähtien laki on pysynyt samana.

"Tästä ei ole ilmoitettu yrittäjille mitään. Myöskään mitään siirtymäaikoja ei ole ollut", Misikangas ihmettelee.

Kummallisinta tilanteessa on Misikankaan mukaan se, että EU on rahoittanut paljon erilaisia luonnonkasvien käyttöön kannustavia hankkeita. Hän nostaa esimerkiksi sen, että EU:n tuella on opeteltu tekemään luonnonkasveista esimerkiksi kuohujuomia.

"Uusia yrityksiä oli näiden hankkeiden jäljiltä tulossa, kunnes sitten lakia päätettiin alkaa tulkita eri tavalla."

Ongelma on Misikankaan mukaan nimenomaan se, etteivät yrittäjät tiedä, mitä kasveja saa oikeasti käyttää elintarvikkeissa ja mitä ei. Misikankaan yrityksessä ongelmia on aiheuttanut esimerkiksi maariantuoksuheinä.

"Tästäkin tuli ihan puskista ilmoitus, että tämä on uuselintarvike", Misikangas kuvaa.

Yrittäjä pohtii, että suomalaisena olisi hänestä mukavaa ostaa kaupasta vaikkapa koivunlehdellä maustettua lähdevettä. Tällaisen juoman valmistaminen on kuitenkin juuri tämän linjauksen mukaan kiellettyä.

Monessa muussa EU-maassa ei yrittäjän mukaan edes tiedetä kyseisen lain voimassaoloa, tai ainakaan sitä, että laki voisi jollain tavalla koskea perinteisesti käytettyjä kasveja. Missään muussa maassa luonnonkasvien käyttöä ei hänen mukaansa tulkita yhtä tiukasti.

"Jos jossain maassa on perinteisesti käytetty tiettyjä kasveja, heidän ajatusmaailmansa ei silloin mene se, että ne voisivat olla kiellettyjä", yrittäjä sanoo.

Viimeinen niitti Misinkankaalle on ollut se, että Suomeen on alettu tuomaan ruusujuurella maustettua juomaa Ruotsista, koska Suomessa ruusujuurta ei saa käyttää elintarvikkeissa.

Arctic Warriorsin yrittäjä kritisoi viranomaisia eli käytännössä Eviraa siitä, että keskustelu heidän kanssaan ei ole ollut kehittävää.

"Se vaan on jotenkin niin, että heillä on oma kanta, ja siitä ei olla valmiita keskustelemaan", hän arvioi.

Jotta Evira voisi sallia ruusujuuren elintarvikekäytön, virasto vaatii sen merkittävästä kaupallisesta käytöstä näyttöä Misikankaan mukaan ennen vuotta 1997. Toisin sanoen todistusaineistoksi pitäisi löytyä esimerkiksi yli 20 vuotta vanhoja kuitteja.

"Onhan tämä nyt ihan järjetöntä, että tutkitulla tiedolla ei ole painoarvoa", Misikangas ihmettelee.

Asiasta kertoi ensimmäisenä Lapin Kansa.