Sähköautot imevät nikkeliä – metallien hinnat roimassa nousussa

Metallien ja useiden muidenkin raaka-aineiden hinnat ovat olleet keskikesän jälkeen reippaassa nousussa. Esimerkiksi monen ison suomalaiskaivoksen päätuote nikkeli on noussut marraskuun alussa kahden vuoden huippuunsa lähelle 13 000 dollaria tonnilta käytyään alle 8 000 dollarissa.

Eniten metalleista on noussut sinkki, mutta myös kupari on nousussa. Energianlähteistä öljy, kaasu ja hiili ovat kohonneet.

Seniorianalyytikko Pekka Spolander OP:stä arvioi, että raaka-aineiden hinnan nousuun on kolme perussyytä. Tärkein on maailman talouskasvun veto, jonka vuoksi tavaroiden valmistus lisääntyy.

Erityisesti Kiinan kasvava kysyntä nostaa raaka-aineiden hintoja.

Sen lisäksi sijoittajien kiinnostus raaka-aineisiin on kovaa, kun korot ovat lähes nollassa.

Sellaista buumia kuin kymmenen vuotta sitten Kiina-vetoisesti nähtiin, ei kuitenkaan Spolanderin mukaan ole tulossa.

Sinkin kova nousu perustuu siihen, että maailmalla on suljettu sinkkikaivoksia ja varastot ovat vähissä.

Kuparin ja nikkelin hinta on noussut kysynnän vetämänä, mutta varastot ovat edelleen suuret.

Hinnan nousu parantaa suurissa vaikeuksissa pari vuotta sitten olleiden kaivosyhtiöiden tilannetta.

Sen sijaan konepajat, esimerkiksi Kone ja Metso, ovat kertoneet kustannusten noususta. Ainakin teräs ja kumi ovat kallistuneet. Vaikka kyse ei ole suuren luokan kustannusnoususta, se leikkaa kovimman kannattavuushuipun pois, Spolander arvioi.

Kaivosteollisuuden toiminnanjohtaja Pekka Suomela sanoo, että tärkeä nikkelin, koboltin ja litiumin hinnan nostaja on sähköautoihin akkuja valmistava teollisuus.

Myös Kiinan odotettua vahvempi veto on nostanut metallin hintoja ylös.

Hinnan nousu ei kuitenkaan hänen mielestään anna aihetta suureen juhlaan kaivoksilla. Euron vahvistuminen dollaria vastaan heikentää maailmalta saatavia vientituloja mutta kohottaa euroalueelta hankittavien raaka-aineiden hintaa.

Suomelan mukaan kuparin hinta näyttää paljon käytettynä materiaalina parhaiten maailman tilanteen, ja se on ollut melko vakaassa nousussa parin vuoden ajan. Nikkelin hinta sen sijaan heittelehtii rajummin.

Suomen isoille kaivoksille, Kevitsalle ja Terrafamelle, nikkeli on tärkein tuote, sen lisäksi kupari ja sinkki.

Terrafamen liikevaihto on kasvamassa pikku hiljaa suunniteltuun 300–350 miljoonaan euroon, kun tuotanto on saatu kasvamaan. Hinnan nousu lisää kannattavuutta ja yhtiön odotetaan alkavan tuottaa voittoa.

Suomelan mukaan hintojen nousu lisää investointeja. Suurimmat kymmenien tai yli sadan miljoonan investoinnit kohdistuvat vanhoille kaivoksille. Outokumpu Chromen Kemin kaivoksen kromituotanto alkaa vaatia yhden päätuotantotason lisäämistä entistä syvemmälle.

Myös Suurikuusikon kultakaivos Kittilässä on lisäämässä tuotantoa, samoin Sodankylän Kevitsan nikkeli-kuparikaivos.

Uusista kaivoksista Keliberin litium-kaivos on luvitusvaiheessa ja kannattavuuslaskelmat ovat kesken. Litiumia on maailmalla, mutta yhtiön valttina on jatkojalostus lähistöllä.

Hannukaisen rautakaivos Kolarissa odottaa ympäristölupaa. Siellä matkailuyrittäjät vastustavat vahvasti avokaivoksen avaamista lähelle Yllästunturia.

Malmin etsintään investoidaan vuodessa yli 40 miljoonaa euroa ja se on Suomelan mukaan piristymässä. Eniten malmia etsitään Keski-Lapissa, mutta myös muualla.