Analyytikko lihayhtiöiden Kiina-sopimuksista: "Voisi kuvitella, että seuraavat askelet eivät vaadi niin pitkää aikaa"

HK Scan kertoi tiistaina, että se aloittaa sianlihan viennin Kiinaan. Yhtiö arvioi, että vienti käynnistyy ensi vuoden ensimmäisen puoliskon aikana. Aiemmin vastaavan viennin Kiinaan on aloittanut toinen suuri suomalainen lihayhtiö Atria.

OP:n analyytikko Niclas Catani arvioi Maaseudun Tulevaisuudelle, että Atrian saaman vientiluvan jälkeen oli odotettavissa, että myös HK Scanille heltiää vastaava lupa. Kiinalaiset viranomaiset ovat analyytikon mukaan auditoineet molempien yhtiöiden tehtaita samaan aikaan. Tämä kertookin hänen mukaansa siitä, että HK Scanilla on ollut tuotannossaan jotain puutteita, jotka on nyt kuitenkin saatu korjattua.

"Nämä puutteet liittyvät luultavasti siihen, mitä standardeja kiinalaiset odottavat kumppaneiltaan", hän täsmentää.

Catani arvioi, että HK Scanin sopimuksen jälkeen molempien yhtiöiden on helpompi laajentaa muihin tuoteryhmiin. Sekä HK Scan että Atria ovatkin ilmaisseet halukkuutensa viedä Kiinaan sianlihan lisäksi muutakin.

"Tässä kuitenkin kesti toistakymmentä vuotta. Voisi kuvitella, että seuraavat askelet eivät vaadi niin pitkää aikaa", Catani sanoo.

Atrian ja HK Scanin tekemät vientisopimukset eivät analyytikon mukaan ainakaan heikennä muiden yritysten Kiinan valloituksen mahdollisuuksia. Sopimukset kertovat hänen mukaansa siitä, että suhteet Kiinaan ovat parantuneet viime vuosina.

Miksi Kiina sitten haluaa maahan länsimaista lihaa maailman mittakaavassa marginaalisesta tuottajamaasta. Catanin mukaan taustalla on se, että Kiinan valtion intresseissä on ensisijaisesti tyydyttää lihan kasvava kysyntä. Kiinassa sianlihan kysyntä on nimittäin suurempaa kuin heidän oma tuotantonsa. Hän muistuttaa, että Kiinan väestö kasvaa miljoonilla ihmisillä vuodessa.

Suomalaisen sianlihan etuna on analyytikon mukaan yleisesti tunnustettu raaka-aineen puhtaus sekä hyvällä tasolla oleva elintarviketurvallisuus. Kiinassa on näissä asioissa ollut Catanin mukaan paljon ongelmia.

HK Scanin näkökulmasta vientisopimuksella on Catanin mukaan pitkällä aikavälillä merkittävä potentiaali. Hän muistuttaa kuitenkin, etteivät skaalaudu sormia napsauttamalla. Toisin sanoen tuotantokapasiteetin kasvattaminen vie aikaa ja resursseja.

Lähivuosien aikana vientisopimus voi kasvattaa analyytikon arvion mukaan HK Scanin myyntiä kymmenillä miljoonilla euroilla.