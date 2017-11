Tulipalossa tuhoutunut lihanjalostamo on tärkeä Rantsilalle: "Melkein jokaisella paikkakuntalaisella on jokin yhteys Kylmäseen"

Rantsilassa, Siikalatvalla Pohjois-Pohjanmaalla, tuhoutui tulipalossa paikallisen lihanjalostajan Kylmäsen halli. Tulipalo syttyi perjantai-iltana.

Kylmänen Foodin toimitusjohtaja Jaakko Kylmänen ei vielä puolita päivin pystynyt arvioimaan vahinkojen laajuutta euroissa. Joka tapauksessa tuli tuhosi koko 6 000 neliön tuotantolaitoksen varastoineen. Yrityksen tuotanto kuitenkin jatkuu yrityksen toisessa tuotantolaitoksessa Sodankylässä.

"Tärkeintä on, että koko henkilökunta pääsi pois (palon alta). Oma henkilökuntamme teki pelastuslaitoksen kanssa todella hyvää yhteistyötä", Kylmänen sanoi.

Palon syttymissyystä ei ole vielä varmuutta. Kylmäsen mukaan tehtaalla oli käynnissä siivous palon syttyessä perjantai-iltana.

Ilta-Sanomille hän kertoi, että vakuutukset ovat kunnossa.

"Tästä noustaan. Tehdään entistä parempi", hän painotti.

Siikalatvan osuuspankin toimitusjohtaja Ismo Välijärvi arvioi, että vahingot voivat vaikuttaa paikkakunnan elämään kovasti.

"Kylmänen on pienen paikkakunnan iso työllistäjä, perheyritys, joka on aina ollut täällä. Yrittäjät ovat tuttuja ja melkein jokaisella paikkakuntalaisella on jokin yhteys Kylmäseen: työpaikka siellä, ollut kesätöissä tai muuta vastaavaa."

Kylmänen työllistää noin 60 henkeä. Yritys jalostaa kokolihatuotteiden lisäksi säilykkeitä, eineksiä ja tuoretta lihaa.

