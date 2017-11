Suomi saa 100-vuotisjuhlarahan – suunnittelijan kohuttu juhlarahasarja peruttiin keväällä

Satavuotias Suomi saa oman juhlarahan, jonka tunnuspuolella on ote Suomen itsenäisyysjulistuksen tekstistä suomeksi ja ruotsiksi. Kolikon arvopuolella on Heimolan talo, joka toimi eduskuntatalona vuosina 1911–1931. Jugend-rakennus sijaitsi aikoinaan Helsingin keskustassa Kluuvikadun päässä. Eduskunta hyväksyi Heimolan talossa Suomen itsenäisyysjulistuksen 6. joulukuuta 1917.

Suomen Rahapaja kertoo, että Suomen itsenäisyys 6.12.1917 -juhlarahaa lyödään 2017 kappaletta. Kolikko on hopeaa, ja sen nimellisarvo on 20 euroa. Juhlarahan on suunnitellut muotoilija, arkkitehti Ilkka Suppanen. Hän oli myös kuva-aiheiden vuoksi perutun Suomi 100 -juhlarahasarjan takana. Kohua herätti erityisesti kansalaissodan aikaista teloitusta kuvannut kolikko.

Juhlaraha julkaistaan 27. marraskuuta. Julkaisua aikaistettiin aiemmin suunnitellusta, sillä alun perin kolikon piti ilmestyä alkuvuonna 2018.

Juhlarahan myyntihinta Suomen Rahapajan verkkokaupassa on 70 euroa. Juhlarahoja voi ostaa myös jälleenmyyjiltä.