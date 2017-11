Säkylään nousee biokaasua, -dieseliä ja maanparannusainetta tuottava biojalostamo

VSS Biopower rakennuttaa Säkylään Satakuntaan biojalostamon, joka on yhtiön tiedotteen mukaan laatuaan ensimmäinen Suomessa. Laitos tuottaa suljetussa prosessissa biokaasua, biodieseliä ja maanparannusainetta. Laitoksen toiminta perustuu täysin automatisoituun kuivamädätystekniikkaan. Jalostamo käyttää raaka-aineena Satakunnassa syntyviä ruokaketjun sivuvirtoja ja muita biomassoja. Laitoksen käsittelykapasiteetti on noin 20 000 tonnia vuodessa.

Biojalostamon laitteet toimittaa jyväskyläläinen BioGTS Oy.

"Nyt kun sopimus on allekirjoitettu, aiomme edetä nopeasti. Rakentamisen urakkatarjouskierros ja projektin tarkka aikataulu ovat loppumetreillä", kertoo toimitusjohtaja Jouni Virtanen VSS Biopowerista.

Hän arvioi, että maanrakennustyöt päästään aloittamaan jo lähipäivinä. Biojalostamon toiminta on määrä käynnistää alkuvuodesta 2019. Yhtiö avaa Säkylään myös biokaasun tankkausaseman.

Laitetoimittaja BioGTS:n kehittämä palkittu menetelmä perustuu uusiin, patentoituihin biokaasu- ja biodieselteknologioihin, jotka takaavat aiempaa energiatehokkaamman kokonaisprosessin. Yhtiön erityyppisiä biolaitoksia on toiminnassa jo usealla paikkakunnalla Suomessa. Tänä syksynä BioGTS teki sopimuksen ensimmäisestä Kiinaan toimitettavasta biokaasulaitoksesta.

"Säkylän laitoksessa yhdistyvät ainutlaatuisella tavalla yhtiömme kehittämät biokaasu- ja biodieselteknologiat. Näiden teknologioiden yhdistäminen samaan laitokseen tuo monenlaista synergiaa, kun prosessien sivuvirtoja voidaan hyödyntää rinnakkaisissa prosesseissa", sanoo BioGTS:n toimitusjohtaja Mika Rautiainen.

VSS Biopowerin laitoksen kokonaiskustannusarvio on yli 10 miljoonaa euroa. Yhtiön biojalostamoprojekti on yksi työ- ja elinkeinoministeriön hyväksymistä energiateknologian kärkitukihankkeista Suomessa. TEM on myöntänyt projektille lähes 3 miljoonaa euroa investointitukea. Projektille kerättiin lisärahoitusta myös vaihtovelkakirjalainalla.

Säkylän biojalostamolaitoshankkeen työllistävä vaikutus laitostoimituksen aikana on yli 35 henkilötyövuotta.

VSS Biopower on uusi yritys, jonka yritysidea syntyi, kun kaksi perustajajäsenistä, Jari Sillanpää ja Jouni Virtanen, pohtivat, millaisia uudenlaisia käyttötapoja teurastamoiden sivutuotteille ja myös muiden ympäröivien elintarviketehtaiden hyödyntämättömille jakeille voisi löytyä.