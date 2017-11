Hinnan noususta johtuva voipula on saanut ranskalaiset epätoivoisiksi – kotivalmistusvideosta tuli hitti

Ranskassa kulutetaan enemmän voita asukasta kohden kuin missään muualla maailmassa. Jos marketin voihyllyt välillä ammottavat tyhjyyttään, menee se leivonnaisiaan rakastavilla ranskalaisilla vahvasti tunteisiin.

"Olemme aina rakastaneet voita, mutta emme tienneetkään, kuinka paljon", sanoo ihmisten ja ruoan suhteeseen erikoistunut sosiologi Remy Lucas.

"On tietysti mahdollista korvata voi ravitsemusmielessä, mutta ajatus sitä ilman jäämisestä on todella sietämätön. Voi tekee meidät onnellisiksi", hän jatkaa.

Googlen mukaan voin valmistamista koskevat haut lisääntyivät syys-lokakuussa moninkertaisesti. Tunnetun ranskalaisen ruokareseptibloggarin Herve Palmierin videota voin valmistuksesta kotikonstein on katsottu reilussa viikossa jo kymmeniätuhansia kertoja.

"En ole pitkään aikaan tehnyt videota, joka olisi lähtenyt liikkeelle näin vauhdikkaasti", Palmieri päivitteli.

Croissant-kriisiksi nimetty voipula on piinannut ranskalaisia jo kuukausia. Taustalla on kysynnän kasvaminen erityisesti Aasiassa, jonka vuoksi voin tukkuhinta on noussut moninkertaiseksi.

Varsinaisesta raaka-ainepulasta ei välttämättä edes ole kyse. Ranskalaiset supermarketit sopivat sisäänostohinnat yleensä vuodeksi, ja koska niistä ei ole joustettu, voi on viety ulkomaille.

Pariisilainen leipuri Dominique Eury ei ole nähnyt vastaava voikriisiä koko 44 vuotta jatkuneen uransa aikana.

"Kymmenen päivää sitten en enää saanut tarvitsemaani määrää voita ja kermaa. Tähän saakka on jotenkin pärjäilty, mutta mikä minua todella huolestuttaa, ovat joulunpyhät", Eury sanoo.

Ranskalaiseen jouluun kuuluu muun muassa suklainen jouluhalko Buche sekä loppiaisena syötävä Kuninkaiden torttu Galette des Rois. Euryn mukaan voita kuluu jouluna kaksinkertainen määrä normaaliin verrattuna, ja koska saatavuus on tällä hetkellä heikkoa, hän kertoo jo ryhtyneensä varastoimiaan voita pyhien varalle.

Leipurikollega Arnaud Delmontelin mukaan voin kohonnut hinta on johtanut ikäviin seurauksiin. Hän kertoo itse saaneensa voita, joka on selvästi ollut pakastettua.

"Ihmiset keinottelevat ja tekevät paljon rahaa", Delmontel harmittelee.

Ajatus voin korvaamisesta leivonnassa margariinilla ei hivele neljä leipomoa omistavan ranskalaispaakarin mieltä.

"Me teemme kaiken voilla", hän toteaa.

Sosiologi Lucasin mukaan nykyinen tilanne on voihinsa tottuneille ranskalaisille uusi.

"Tähän saakka voi on ollut jotain, mitä meillä on jääkaapissa. Olemme suhtautuneet siihen itsestäänselvyytenä, koska meillä on ollut sitä toisen maailmasodan vuosia lukuun ottamatta aina."