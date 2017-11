Etla: Suuryritysten merkitys Suomen taloudelle luultua merkittävämpi

Suomen suuret yritykset ovat maan talouden kannalta vielä merkittävämpiä kuin tähän asti on ajateltu, ilmenee Elinkeinoelämän tutkimuslaitos Etlan tutkimuksesta. Etlan mukaan suuryritysten merkitystä aliarvioidaan yleisesti, koska yritysten koko arvioidaan yritys- eikä konsernitasolla. Kymmenen suurinta konsernia tuottaa jopa 7,5 prosenttia Suomen bruttokansantuotteesta.

Suuria, vähintään 250 työntekijän yrityksiä on Suomessa vajaat 600. Finanssikriisin jälkeen suurten yritysten määrä on vähentynyt 10 prosentilla ja niiden henkilöstömäärä ja liikevaihto ovat laskeneet.

Pienet ja keskisuuret yritykset ovat keskeisessä roolissa talouden uudistajina, mutta niiden painoarvo viennissä on aiempia arvioita pienempi. Tilastojen mukaan pienet ja keskisuuret yritykset tuottavat yli kolmanneksen Suomen tavaraviennistä.

Kuva kuitenkin muuttuu, kun otetaan huomioon se, että kaksi kolmasosaa pk-yritysten viennistä syntyy yrityksissä jotka kuuluvat suureen konserniin. Todellisuudessa vain 12 prosenttia tavaraviennistä on aitojen pk-yritysten vientiä, huomauttavat Etlan tutkimuksen tekijät.

Etla suosittelee, että valtion kannattaisi tukipolitiikassaan suosia innovaatiotukia, joiden tehosta on parhaat näytöt. Etlan tutkijat arvioivat, että yritystuissa valtion on parasta tukea yritysten tutkimus- ja kehitystoimintaa. Kasvuyritysten tukeminen tai synnyttäminen kuulostaa houkuttelevalta ajatukselta, mutta niitä on vaikea tunnistaa etukäteen. Kasvuyrityksiä ei pitäisi myöskään tukiaisilla estää poistumasta markkinoilta, jos ne epäonnistuvat.

– Jos politiikkatoimet eivät kohdistu nimenomaan markkinapuutteiden korjaamiseen, on vaarana, että niillä ei ole kokonaistaloudellista vaikutusta. Kyse on silloin vain tulonsiirrosta tietylle yritysjoukolle, totesi Etlatiedon varatoimitusjohtaja Jyrki Ali-Yrkkö.