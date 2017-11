Suomen Pankki arvioi: Kilpailukykyparannus nojaa ensi vuonnakin pitkälti kiky-sopimukseen

Suomen hintakilpailukyvyn parannus nojaa Suomen Pankin laskelmien mukaan ensi vuonna edelleen pitkälti kilpailukykysopimukseen. Kiistelty sopimus on pankin mukaan parantanut Suomen kustannuskilpailukykyä selvästi.

Pankki arvioi kilpailukyvyn paranevan edelleen hieman ensi vuonna, jos jo saavutetut neuvottelutulokset esimerkiksi teknologiateollisuudessa muodostavat työmarkkinakierroksen palkankorotusten yleisen linjan.

Kiinnostavaa on, että Suomen Pankin johtokunnan neuvonantajan Lauri Kajanojan mukaan hintakilpailukyvyn parannus perustuu nykyennustein ensi vuonna ennen kaikkea kilpailukykysopimuksessa sovittuihin työnantajamaksujen alennuksiin, joita on tulossa vielä ensi vuonna ja sen jälkeenkin. Kajanojan mukaan nyt muodostumassa oleva palkkalinja on sen verran korkea, että pelkästään sen avulla hintakilpailukyky ei välttämättä enää parantuisi.

"Ilman kilpailukykysopimuksessa sovittuja työnantajamaksujen alennuksia ei oikein pysty sanomaan, paranisiko kustannuskilpailukyky vai ei", Kajanoja sanoi STT:lle.

Arviot hintakilpailukyvyn muutoksista ovat herkkiä, sillä niihin vaikuttavat monet asiat, kuten tuottavuuskehitys ja muiden maiden palkkakehitys