EK:n Taneli Lahti aloittaa Turun kauppakorkeassa Professor of Practice -virassa

Turun yliopiston kauppakorkeakouluun kuuluva Pan-Eurooppa Instituutti saa Elinkeinoelämän keskusliitosta EK:n EU-edunvalvonnasta vastaavan Taneli Lahden Professor of Practice -virkaan. Taneli Lahden professuuri on osa-aikainen ja hän työskentelee Turun kauppakorkean Pan-Eurooppa Instituutissa EK-töidensä ohessa. Lahti aloittaa Turun-virassa ensi vuoden alussa.

Nimitysuutisesta kertoi Pan-Eurooppa Instituutin Venäjän talouden professori Kari Liuhto avatessaan tiistaina seminaarin "Russian Enigma – Decoding mysteries and turning them into business opportunities". Instituutti viettää 30-vuotisjuhlavuottaan, ja on kerännyt seminaariinsa Venäjän taloutta ja kauppaa tuntevien tutkijoiden ja vaikuttajien kovatasoisen kaartin.

Keynote-puhujina kuullaan konferenssissa ulkomaankauppaministeri Kai Mykkästä (kok.) ja Stockmannin Pietarin kauppakeskuksesta parhaillaan yrityskauppaneuvotteluja käyvää Boris Mintsia.

Forbes-lehden miljardöörien listaltakin löytyvä Mints on perustanut venäläisen kiinteistösijoitusyhtiö O1Groupin ja johtaa sen hallitusta. Turussa Mints edustaa Jegor Gaidar -säätiötä.

Venäjän talouden nykytilasta antanee mielenkiintoisia huomioita myös Seppo Remes, joka toimii nykyisin nykyisin Lappeenrannan yliopiston Professo of Practice -virassa. Venäjän tunnetuin suomalainen hallitusammattilainen ja liikemies Remes karkotettiin maasta yllättäen vuoden 2015 keväällä. Sittemmin hän on saanut viisuminsa takaisin ja pystynyt palaamaan Venäjälle.

Taneli Lahti johtaa seminaarissa paneelia, joka käsittelee suomalais-venäläistä kauppaa ja liikesuhteita. EU-komissiossa kabinettipäällikkönä huhtikuuhun 2016 työskennellyt Lahti oli yksi EU-komission vaikutusvaltaisimmista suomalaisista. Hänen kabinettinsa on huolehtinut taloudesta vastaavan komission varapuheenjohtajan, latvialaisen Valdis Dombrovskisin talouspolitiikan ratkaisuista.