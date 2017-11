Kesko alkaa viedä Pirkka-tuotteita Venäjälle

K-ryhmä ja venäläinen vähittäiskauppaketju Lenta ovat tehneet yhteistyösopimuksen K-ryhmän omien tuotemerkkien tuomisesta Lentan valikoimiin ja venäläisille kuluttajille.

Alkuvaiheessa Venäjälle viedään noin 80 tuotteen valikoima teollisia tuotteita ja kodintarvikkeita: keksejä, mysliä, hilloja, snackseja, vitamiineja ja kodin puhdistusaineita. Joukossa on myös jonkin verran K-Menu-tuotteita.

”Pirkan aiempi suosio Venäjällä kannusti meitä aloittamaan yhteistyön Lentan kanssa. Lentalla on kattava kauppaverkosto, joten heidän avullaan laaja joukko venäläisiä kuluttajia saa tuotteet ulottuvilleen”, K-ryhmän päivittäistavaratoimialan johtaja Ari Akseli sanoo tiedotteessa.

Myyntiin tulevien tuotteiden valinnoissa on huomioitu aiemmat kokemukset Venäjällä toimineiden K-Ruoka-myymälöiden myydyimmistä tuotteista. Valikoimassa on sekä Suomessa että muualla Euroopassa valmistettuja tuotteita. Tuotteita on aluksi Lentan 38 hypermarketissa ja 18 supermarketissa Pietarissa, Petroskoissa ja Muurmanskissa.

Kesko myi Venäjän päivittäistavarakauppansa Lentalle viime vuoden lopulla.