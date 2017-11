Altia-pörssilistaukseen liittyy myrkkypilleri: Amerikkalaisyhtiöllä lunastusoikeus

Alkoholiyhtiö Altian mahdollinen listaaminen pörssiin ja valtion luopuminen enemmistöomistuksesta yhtiössä kiinnostaa kovasti eteläpohjalaisia, sillä Koskenkorvan tehdas Ilmajoella on valtava viljan käyttäjä.

Kansanedustaja Lasse Hautala (kesk.) muistutti MTK Etelä-Pohjanmaan kokouksessa lauantaina, että pörssilistauksessa on kyseessä vasta työ- ja elinkeinoministeriön selvitys.

"Valtiolla säilyisi 30 prosentin osuus."

Hän kertoi tiedustelleensa elinkeinoministeri Mika Lintilältä (kesk.), onko asiaan liittyvän myrkkypillerin laukeamista selvitetty. Myrkkypilleri on se, että Altian tai Koskenkorvan tehdasta myytäessä amerikkalaiselle Brown-Forman -yhtiölle tulisi lunastusoikeus. Näin on kirjattu sopimukseen, kun Brown-Forman osti Finlandia vodka -tuotemerkin 2000-luvun alussa. Amerikkalaiset haluavat, että vodka on tehty suomalaiseen, jääkautiseen veteen.

Hautalan mukaan Lintilä vastasi, että amerikkalaisyhtiö ei tiettävästi ole kiinnostunut ostamaan Altiaa, mutta se ei halua yhtiön päätyvän myöskään kilpailijan käsiin.

"Sen takia olisi tärkeää, että Altian omistuspohja olisi mahdollisimman laaja ja maakunnalliset toimijat tulisivat yhtiön omistajiksi", Hautala totesi.

Maakuntalehti Ilkan aiemmin tekemän kyselyn mukaan useissa eteläpohjalaisyhtiöissä on kiinnostusta ryhtyä Altian osaomistajiksi.