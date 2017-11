Veromätkyjen ensimmäinen erä maksettava tänään

Veromätkyjen ensimmäisen erän eräpäivä on tänään. Verohallinnon mukaan jäännösvero on jaettu kahteen erään, mikäli sen suuruus on 170 euroa tai enemmän. Jäännösveron toinen erä on maksettava viimeistään 1. helmikuuta ensi vuonna.

Joulukaupan vauhdittajaksi odotetut veronpalautukset puolestaan kilahtavat pankkitileille ensi viikolla. Henkilöasiakkaiden veronpalautukset maksetaan pankkitileille 5. joulukuuta.