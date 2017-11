HK Scan pyytää viranomaisia tutkimaan Baltian toimintojen mahdolliset rikokset

Elintarvikeyhtiö HK Scan on tehnyt tutkintapyynnön, jossa se pyytää Viron viranomaisia selvittämään, onko yhtiön Baltian toiminnoissa syyllistytty rikoksiin. Yhtiö kertoo asiasta lähettämässään tiedotteessa.

”On hyvä, että epäkohdat on tunnistettu ja että niihin on puututtu. HK Scanille on tärkeää, että asia käsitellään perusteellisesti, minkä vuoksi olemme kääntyneet Viron viranomaisten puoleen. Annamme heille työrauhan, emmekä kommentoi tutkinnan alla olevaa asiaa”, HK Scanin Baltian toimintojen johtaja Anne Mere sanoo tiedotteessa.

HK Scan tiedotti viime vuoden marraskuussa, että se on käynnistänyt sisäisen selvityksen konsernin Baltian toiminnoissa. Selvityksellä haluttiin varmistaa, että yhtiön Baltian liiketoiminta-alueella noudatetaan hyvää hallintotapaa ja yhtiön toimintatapaohjetta (Code of Conduct).

Joulukuussa 2016 yhtiö kertoi selvityksen tuloksista, joiden mukaan osa HK Scanin Baltian toimintojen johtoa oli rikkonut yhtiön toimintatapaohjetta sekä hyvää hallintotapaa. Samassa yhteydessä yhtiö vapautti tehtävistään neljä henkilöä ja antoi varoituksia muun muassa yhtiön varojen sääntöjenvastaisesta käytöstä.

Viime vuonna tunnistettujen toimintataparikkomuksien jälkeen HK Scan on käynnistänyt omien sanojensa mukaan useita yhteistyötä ja johtamiskäytäntöjä kehittäviä toimenpiteitä, joista yksi esimerkki on yhteistoimintakäytäntöjen luominen henkilöstön ja työnantajan välille.