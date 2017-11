Tekoäly ja analytiikka Slushin pääteemoina – Helsinkiin matkattu yli sadasta maasta

Kasvuyritystapahtuma Slush alkaa tänään Helsingissä. Messukeskuksessa järjestettävän kaksipäiväisen tapahtuman tämän vuoden trendejä ovat analytiikka ja tekoäly, arvioi Slushin toimitusjohtaja Marianne Vikkula.

Riskisijoittajille suunnattuun startup- ja teknologiatapahtumaan odotetaan 2 600:aa kasvuyritystä. Kaikkiaan osallistujien määrä noussee 20 000 kävijään.

Kasvuyrityksiä tulee tutkailemaan noin 1 500 sijoittajaa sekä 600 journalistia yli 130 maasta. Lisäksi noin miljoonan ihmisen odotetaan seuraavan tapahtumaa striimauksena internetin välityksellä.

Slush järjestettiin ensi kertaa vuonna 2008.

Ennakkoarvioiden perusteella tämän vuoden Slushissa ovat vahvasti esillä myös kryptovaluutta ja lohkoketjutekniikka.

Kryptovaluutta on digitaalinen virtuaalivaluutta, joista tunnetuin on bitcoin. Lohkoketju on puolestaan tekniikka, jolla toisilleen vieraat toimijat voivat yhdessä tuottaa ja ylläpitää tietokantoja hajautetusti.

Eniten Slushiin osallistuvia kasvuyrityksiä tulee Vikkulan mukaan Suomesta, Ruotsista, Saksasta, Britanniasta ja Yhdysvalloista. Suomalaisten startupien osuus on noin 35 prosenttia.

Teknologia-alan maailmanlaajuiseksi suurtapahtumaksi kasvanut Slush houkuttelee myös pitkän liudan arvovaltaisia puhujia.

Heitä ovat muun muassa Yhdysvaltain entinen varapresidentti Al Gore, peliyhtiö Supercellin omistajan, kiinalaisen Tencentin hallituksen puheenjohtaja Martin Lau, Nasdaq-teknologiapörssin toimitusjohtaja Adena Friedman ja Supercellin toimitusjohtaja Ilkka Paananen.

Lisäksi Suomessa vierailulla oleva Britannian prinssi William käy tutustumassa Slushiin.