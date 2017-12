OP aikoo jatkaa pienillä paikkakunnilla kiertävää pankkiautokokeiluaan ensi vuonna: "Kokemukset ovat olleet kannustavia"

OP-ryhmä aikoo jatkaa heinäkuussa aloitettua pankkiautokokeiluaan myös ensi vuonna.

"Olemme päättäneet jatkaa pilotointia toiset puoli vuotta, että saamme kokemuksia talviajasta", OP-ryhmän asiakkuuksista vastaava johtaja Merja Auvinen sanoo Maaseudun Tulevaisuudelle.

Auvinen korostaa, että pankkiauton käyttö on luultavasti kesällä ja talvella hyvin erilaista. Siksi myös auton talvikäytöstä halutaan saada kokemuksia.

Kokeilu kestää ensi vuoden heinäkuuhun saakka. Mukana siinä on kaikkiaan kymmenen eri pankkia.

Päätöksiä pankkiauton jatkosta Auvinen lupailee jo kevättalven aikana.

"Käytämme kuitenkin avoimin mielin koko pilottijakson hyväksi", hän sanoo.

Ensi vuoden aikana mukaan tulee Auvisen mukaan hieman pienempiä pankkeja. Tähän mennessä mukana olleet pankit ovat olleet sen sijaan hieman suurempia. Ensi vuoden puolella pankkiauto kiertää Länsi-Suomessa. Tähän saakka se on liikkunut lähinnä itäisessä Suomessa.

"Kokemukset ovat olleet kannustavia", Auvinen kuvailee.

Pankit ovat asiakkuuksista vastaavan johtajan mukaan olleet kokeilussa mukana innokkaasti.

Kokeilun ideana on Auvisen mukaan ollut testata sitä, voitaisiinko pankkipalveluita tuoda lähemmäs asiakasta. Toisaalta on haluttu kokeilla sitä, voitaisiinko pankkiautoa nostalgisoida. Menneinä vuosikymmeninä Suomea ovat nimittäin kiertäneet useat pankkiautot.

Pankkiautoa on kokeiltu tähän mennessä kahdenlaisissa paikoissa. Ensinnäkin se on kiertänyt erilaisissa tapahtumissa ja muissa paikoissa, joissa on liikkunut paljon sellaisia ihmisiä, jotka eivät käy konttoreissa. Pankkiauto on kiertänyt myös sellaisilla alueilla, joilla pankkikonttori on lopettanut toimintansa.

Asiakkaina pankkiautossa ovat olleet Auvisen mukaan iäkkäämmät ihmiset riippumatta siitä, missä se on liikkunut.

"Heitä kiinnostaa palveluiden tuominen ehkä vähän lähemmäs omaa liikkumista", hän valaisee.

Auvinen ei osaa arvioida sitä, minkä verran asiakkaita pankkiauto vaatii, jotta sen käyttö on kannattavaa.

"Varmasti vielä testaamme, missä kysyntä ja tarjonta kohtaavat. Siitä voi tulla hankalasti hallinnoitavaa, jos suurin osa ajasta menee palveluiden viemiseen", johtaja viittaa maamme pitkiin välimatkoihin.

Pankkiautossa on tähän mennessä sekä myyty että esitelty pankin palveluita. Sen sijaan pankkiautossa ei säilytetä rahaa, joten rahaa sieltä ei voi nostaa.

Tämän vuoden puolella pankkiautoa on kokeiltu Pohjois-Savossa, Pohjois-Karjalassa ja Helsingissä.