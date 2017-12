Valio perustettiin voin vientiin – nämä ovat uudet hittituotteet

Suomen osuustoiminnan ehkä vahvin tukijalka, Valio, pärjää taas. Venäjän-pakotteiden aiheuttama notkahdus on menneen talven lumia, vienti kasvaa ja vientimaita on tullut lisää.

Valion tutkimuksesta ja kehityksestä vastaava johtaja Tuomas Salusjärvi on tyytyväinen kehitykseen.

”Tulevaisuus näyttää valoisalta. Käänne tapahtui tänä vuonna. Suomen markkinat ovat aika lailla täynnä, mutta vientimahdollisuuksia riittää.”

”Nyt meidän on keskityttävä viennin kannattavuuden kasvattamiseen. Se vaatii kovaa työtä, sillä Valio ei ole vielä maailmalla tunnettu brändi.”

Suurimmat kasvumarkkinat ovat Ruotsi, Viro, USA ja Venäjä, mutta myös Kiina on tulossa mukaan.

Tuotteita tehdään sekä suoraan kuluttajille että teollisuuteen. Länsimaissa on vallalla vahva vastuullisuus- ja terveysbuumi.

”Lihalle haetaan vaihto­ehtoa, suolan käyttöä vähennetään, luomu kasvattaa suosiotaan, osuustoiminta ja eläinten hyvinvointi ovat tärkeitä”, Salus­järvi luettelee.

”Laktoosittomien tuotteiden kysyntä kasvaa ulkomailla nopeasti, siinä olemme edellä­kävijöitä.”

Maailman terveysjärjestön WHO:n tavoite on pudottaa suolan saantia nykyisestä kolmanneksen. Haaste on, kuinka säilyttää ruuan maku silti ennallaan.

Valio on hiljattain kehittänyt maitosuolan, jota käytetään Valsa-tuotteissa. Esimerkiksi juuston ja voin maun kerrotaan pysyvän ennallaan, vaikka natriumin määrä on pudotettu puoleen.

”Valsa-tuotteet ovat tosi onnistuneita”, Salusjärvi kehuu.

Kasvisten käyttö kasvaa osana länsimaiden ruokatrendejä. Lihattoman valkuaisen eli proteiinin kasvavaan kysyntään yhtiö on tuonut Mifu-rakeet ja suikaleet, jotka eivät vaikuta Valion maitotuotteiden menekkiin.

”Uutta on, että rahkaa halutaan korvata esimerkiksi proteiinivanukkailla.”

Luomun kulutus on Suomessa kovassa, jopa neljänneksen kasvussa. Myös ulkomailla sitä halutaan.

Salusjärvi uskoo, että luomun osuus kokonaismarkkinoista nousee nykyisestä kolmesta prosentista kymmeneen. Myös Valio investoi luomuun.

Valio on valittu Salusjärven mukaan Suomen vastuullisimmaksi yritykseksi useana vuonna. Tavoite on pitää ihmisten lisäksi myös eläinten hyvinvoinnista huolta. Tilojen hyvinvointiohjelma Nasevassa on jo kolme tilaa neljästä.

Osuustoiminta on Salusjärven mukaan Valion syvää ydintä. ”Osuuskunta on tuottajien omistama ja tavoite on maksaa hankittavasta raaka-aineesta eli maidosta mahdollisimman paljon. Vastaava pörssiyhtiö taas hakee raaka-aineen sieltä, mistä halvimmalla saa.”

Valion omistajia eli maitotiloja Salusjärvi kehuu pitkäjänteisyydestä. Yrityksellä on mahdollisuus tehdä tuottoa pitkällä aikavälillä ja tutkimuksen kautta.

Maatilojen kiertotaloutta parantaakseen Valio suunnittelee biokaasupilottilaitosta Nivalaan. Lähitilojen lanta käsiteltäisiin niin, että lopputuotteina ovat vesi, biokaasu sekä typpi- ja fosforilannoitejakeet.

Valion tuorein iso investointi on Riihimäen välipalatehdas. Se osui ajan hermoon, sillä syöminen muuttuu yhä enemmän välipaloja suosivaksi. Esimerkiksi Vuoden luomutuotteeksi valittiin jugurttinen tuorepuuro.

Uudehko investointi on myös Lapinlahden pakkaus­kone, jossa tehdään pitkään säilyviä jauhetuotteita Kaukoidän markkinoille.

”Valiolla on tehtaissa kapasiteettia, jolla voidaan vastata kysynnän kasvuun”, Salusjärvi arvioi.

Teollisilla erikoisjauheilla pystytään kohentamaan maidonjalostuksen kannattavuutta.

Maitomäärän vaihtelu aiheuttaa ”maitohäntiä” eli maitoa, jota ei ole sidottu kuluttajatuotteiden tuotantoon.

Jos hännät valmistetaan tavalliseksi rasvattomaksi maitojauheeksi, maitotuotto jää matalaksi. Erikoisjauheina, kuten laktoosittomana tai luomuna, kannattavuus paranee merkittävästi.