HS: Eteläpohjalainen Pramia haluaa ostaa Altian

Helsingin Sanomien mukaan kurikkalainen viinavalmistaja Pramia haluaa ostaa valtion viinayhtiö Altian.

Pramia jätti ostotarjouksen Altiasta valtiolle alkuviikosta. Pramian omistaja Marko Mäkinen ei kerro tarjouksen hintalappua, mutta suuresta summasta on kyse. ”Satoja miljoonia euroja”, Mäkinen sanoo HS:lle.

Pramian liikevaihto on vajaat viisi miljoonaa euroa ja sillä on 20 työntekijää. Altian liikevaihto oli viime vuonna noin 360 miljonaa ja väkeä Altiassa on 800.

Elinkeinoministeri Mika Lintilä (kesk) vahvistaa HS:lle, että Altiasta on tullut valtiolle jo useita ostotarjouksia.

Valtio ilmoitti lokakuussa, että se ryhtyy selvittämään mahdollisuutta viedä Altia pörssiin. Selvityksen on määrä valmistua vuoden 2018 ensimmäisellä puoliskolla.

