Viljelijä Pramian suunnitelmista: "Onhan se hyvä, että on kiinnostusta"

MTK:n viljavaliokunnan puheenjohtaja ja viljelijä Esa Similä pitää Pramian ostotarjousta alkoholijuomayhtiö Altiasta hyvänä asiana.

"Onhan se hyvä, että on kiinnostusta", hän sanoo.

Myös se, että Pramia toi kiinnostuksensa Altiaa kohtaan julki, kerää viljelijältä kiitosta.

"Pramialta hieno ele, että he rohkeasti tulevat kertomaan, että he ovat mukana. Nyt oikeasti tiedetään, että on muistakin kiinnostuneita, eikä pörssiin meno todellakaan ole ainoa vaihtoehto", Similä sanoo.

Lähes samaan hengenvetoon Similä kritisoi valtio-omistajan aikeita myydä Altia.

"Jos tämä on näin hyvä yhtiö, onko omistajalla pallo niin hukassa, että osia myydään lyhytaikaista voittoa tavoitellen", hän toteaa viitaten tietoon, jonka mukaan Altiasta on jätetty useita ostotarjouksia.

Similä pitäisi Altian jatkossakin mieluiten valtion omistuksessa.

"Ei mene pienen viljelijän järkeen, miksi lypsävä lehmä pitäisi myydä", hän kritisoi.

Viljelijä katsoo asiaa myös huoltovarmuuden näkökulmasta. Altian tuotannon virtoja nimittäin voidaan hyödyntää muutenkin kuin vain ihan pelkkänä viinana.

"Onko se sitten pitkällä aikavälillä viisas ratkaisu? Kyllähän tämä on kansallisen huoltovarmuudenkin kannalta erittäin tärkeä tehdas", Similä pohtii.

Hän muistuttaa, että maailmalla on lähes jatkuvasti jonkinlaisia pienempiä tai suurempia kriisejä.

"Kyllä tämmöinen saattaa olla jossain vaiheessa tärkeäkin", hän huomauttaa.

Omistajana perheyhtiö on kuitenkin Similän mielestä pörssiyhtiötä parempi. Hän perustelee ajatusta sillä, että kotimainen yritys uskoo paremmin kotimaisen ohran ja viljelijän tulevaisuuteen.

"Perheyhtiö on joustavampi vastapeluri viljelijälle kuin globaali osakeyhtiö", hän arvioi.

Perheyhtiön puolesta omistajana puhuu Similän mukaan myös se, että perheyhtiö voi osakeyhtiötä vapaammin sijoittaa rahaa tuotekehitykseen.

"Eikä tarvitse ottaa niitä maksimiosinkoja", hän pohtii.

Silloin, jos Altia menee pörssiin, Similä näkee uhkakuvana sen, että yhtiöllä alkaakin mennä huonosti. Tällä taas olisi vaikutusta luultavasti melko suoraan viljelijöihinkin.

"Kyllä siinä aina on pelko, että mistä sitten voidaan säästää. Luultavasti yritetään ostaa viljaa mahdollisimman halvalla", Similä sanoo.

