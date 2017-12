Hiihtokeskusten ja ohjelmapalveluiden työriitaan löytyi sopu

Hiihtokeskusten ja ohjelmapalveluiden työriitaan on löydetty sopu, kertoo valtakunnansovittelija Minna Helle Twitterissä.

Sovun myötä työnantajapuolen viime viikolla hiihtokeskuksissa ja ohjelmapalveluissa aloittamat työsulut peruuntuvat.

Hiihtokeskuksia ja ohjelmapalveluita koskevat uudet työehtosopimukset ovat voimassa lokakuun loppuun 2019.

Ratkaisun mukaan niissä hiihtokeskus- ja ohjelmapalvelualan yrityksissä, joissa on luottamusmies, palkankorotuksista sovitaan paikallisesti. Jos yrityksessä ei ole luottamusmiestä tai jolleivät osapuolet saavuta yksimielisyyttä palkkaratkaisusta, palkkoja korotetaan vähintään 1,6 prosenttia vuosina 2018 ja 2019.

Ohjelmapalvelualan sopimukseen sisältyvät myös nykyistä laajemmat työajan tasoittumisjärjestelmät. Toimialalle on tyypillistä, että töitä on ajoittain – esimerkiksi joulun aikaan – erittäin paljon ja toisina aikoina on hiljaista. Laajemman tasoittumisjärjestelmän myötä työntekijät voivat tehdä enemmän työtä sesonkina ja pitää palkallista tasoittumisvapaata hiljaisempana aikana.

Matkailu- ja ravintola-alan etujärjestön MaRan toimitusjohtaja Timo Lappi oli tyytyväinen saavutettuun ratkaisuun.

"Sovintoehdotuksen hyväksyminen ja työrauhan turvaaminen on tärkeää, jotta kymmenettuhannet matkailijat voivat nauttia joulun ja uudenvuoden sesongista ilman uhkaa työrauhan rikkomisesta. Tällä on suuri merkitys Suomen maineelle matkailumaana", Lappi sanoi MaRan tiedotteessa.

Palvelualojen ammattiliitto Pamin puheenjohtaja Ann Selin pitää ratkaisua tasapainoisena.

"Ratkaisun syntyminen näytti välillä lähes mahdottomalta. Onneksi löysimme yhdessä alan luottamusmiesten kanssa ratkaisun avaimet paikallisesta sopimisesta, jonka myös työnantajat olivat valmiita hyväksymään", Selin sanoo Pamin tiedotteessa.