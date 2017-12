Asiantuntija Pramian suunnitelmista ostaa Altia: "Ostajan ja kohteen kokoero on tosiaan iso"

MT on kertonut aiemmin, että pohjalainen alkoholiyhtiö Pramia on jättänyt ostotarjouksen valtion alkoholiyhtiö Altiasta. Valtio selvittää parhaillaan, listataanko Altia pörssiin.

Pramia Oy:n yrittäjä Marko Mäkinen on todennut, että ostotarjous on arvoltaan satoja miljoonia euroja. Lisäksi Pramia on jättänyt tarjouksen Mäkisen mukaan yksin, eikä mukana tarjouksessa ole muita alan yrityksiä. Tämän tarkemmin hän ei ole ostotarjouksen sisältöä kommentoinut.

Pramia on liikevaihdolla mitattuna kooltaan noin sadasosa Altiasta. Tämä saattaa herättää epäilyksiä järjestelyn toteuttamiskelpoisuudesta.

"Ostajan ja kohteen kokoero on tosiaan iso, minkä takia olennaisempaa järjestelyn onnistumisen kannalta on mielestäni ennemminkin se, minkälaisen rahoituspaketin ovat onnistuneet Pramian taakse keräämään", konsulttijätti KPMG:n partneri Antti Lojamo toteaa Maaseudun Tulevaisuudelle.

Vaikka julkisuudessa on puhuttu joissain yhteyksissä siitä, että yrityskauppa rahoitettaisiin pankkilainalla, Lojamo muistuttaa, että Pramia on puhunut itse asiassa rahoituspaketista.

"Todennäköistä onkin, että rahoitus on yhdistelmä oma pääomaa eli uusia sijoittajia Pramiaan, lainaa pankeilta, sekä välirahoitusta lainana", Lojamo arvioi.

Tyypillinen rakenne voisi olla Lojamon mukaan sellainen, että noin 40 prosenttia rahoituksesta olisi omaa pääomaa tai oman pääoman luonteista välirahoitusta ja noin 60 prosenttia pankkilainaa. Hän huomauttaa, että rahoitusrakenteet kuitenkin vaihtelevat paljon yrityskauppojen välillä.

KPMG:n partneri muistuttaa, että Altian tapauksessa valtio arvioi, mikä on yhtiölle ja sen omistajalle paras lopputulos. Koska kiinnostuneita on julkisuudessa olleiden tietojen mukaan useita, myyjän tulee harkita mikä tarjous sisältää parhaan hinnan, uskottavan rahoituspaketin ja mahdollisuuden järkevään yhteisomistukseen.

"Valtiohan ei kai ole tässä vaiheessa myymässä Altiaa kokonaan vaan jää yhtiöön joka tapauksessa vähemmistö omistajaksi", Lojamo muistuttaa.

Lue lisää:

Pramia haluaa ostaa Altian: "Tästä on puhuttu ehkä 15 vuotta"

Viljelijä Pramian suunnitelmista: "Onhan se hyvä, että on kiinnostusta"