Päivittäistavaroiden verkkokauppa kasvoi viime vuonna liki 50 prosenttia - asiakkaiden määrä yhä pieni

Päivittäistavaroiden verkkokauppa kasvoi viime vuonna liki 50 prosenttia. Tieto on peräisin tutkimusyritys Nielseniltä.

S-ryhmän verkkokaupan kehityspäällikkö Jarkko Vippola arvioi, että potentiaalisia asiakkaita ruuan verkkokaupalle on Suomessa noin 2,2 miljoonaa. Toistaiseksi palvelu keskittyy isoimpiin kaupunkeihin.

Verkossa ruokaa myyviä K-kauppoja on ympäri maata 90 kappaletta.

K-ryhmän päivittäistavarakaupan palveluista vastaava johtaja Jani Karotie kertoo, että verkkotarjonta laajenee jatkuvasti.

"Ratkaisevassa asemassa ovat oman alueensa tuntevat kauppiaat. He ovat parhaita arvioimaan verkkokaupan toimintaedellytyksiä."

Esteitä verkkokaupan laajenemiselle haja-asutusalueelle Karotie ei näe.

Sen sijaan S-ryhmän Vippola mainitsee heikon kannattavuuden ja logistiikan.

"Kysyntä ja tarjonta eivät kohtaa, kun toimittaminen on niin kallista. Lisäksi suomalaiset ovat hyvin rutinoituneita kaupassakävijöitä ja meillä on hyvä verkosto kivijalassa. Uusien tapojen omaksuminen on hidasta."

S-ryhmän verkkokaupan tilauksista noin 40 prosenttia kuljetetaan kotiovelle. K-kaupalla kotiinkuljetuksia on valtaosa. Osa kuluttajista hakee tilaamansa elintarvikkeet kaupasta ostoskasseihin pakattuina.

Valikoima verkossa on yleensä vastaava kuin myymälässä, josta tuotteet tilataan. Vain alkoholi, irtokarkit ja osa lihatiskin tuotteista on rajattu pois. Lähiruuan tarjonta vaihtelee kauppakohtaisesti.

S-ryhmä kokeilee tilamyyntiä välittämällä Bosgårdin luomuniittylihalaatikoita pääkaupunkiseudulla.

Verkkokaupan hinnat ovat samat kuin marketeissa. Tuotteiden päälle tulevat keräily- ja toimitusmaksut, jotka ovat yleensä noin 10 euron luokkaa.

Vippola uskoo, että verkosta ostetaan lähitulevaisuudessakin vain pieni osa elintarvikkeista.

"Toisaalta verkkokauppa tulee varmasti kasvamaan jatkossakin useiden kymmenien prosenttien vuosivauhtia. Kaikki vertailumarkkinat osoittavat tämän, eikä Suomi varmasti ole poikkeus."