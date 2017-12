Pohjoismaiden ainoa joulukoristetehdas vie joulua Suomesta maailmalle

Helsingin Pukinmäessä nököttää vaatimattoman näköinen harmaa tiilirakennus. Siellä tehdään joulua Suomeen ja moniin muihin maihin. Vuonna 1924 perustettu K.A. Weiste on Suomen ja Pohjoismaiden ainoa joulukoristetehdas.

Weisteen suvun omistama tehdas valmistaa joulunauhoja, joulupalloja ja muita joulun koristeita.

Tehtaalla valmistetaan vuosittain 1 500 kilometriä erivärisiä joulunauhoja ja pyöräytetään miljoona joulupalloa.

Siinä missä suomalainen ostaa perinteistä hopeapunosta, Weisteen tehtaalla vain mielikuvitus on rajana.

"Meillä on punoksissa 500 eri väriversiota", perheyrityksen tuleva johtaja Johanna Weiste kertoo taustallaan mitä värikkäämpiä joulunauhoja.

Villit väriyhdistelmät päätyvät yleensä vientiin suomalaisten suosiessa koristelussa perinteisiä värejä.

"Britit suosivat iloisia väriyhdistelmiä. Heidän tyylinsä on aika huoleton."

Myös Ranskassa uskalletaan käyttää värejä. Sen huomaa tehtaan näyttelytilassa ranskalaiselle ostajalle tehdystä joulukoristemallistosta, jonka värikirjo on selvästi kotimaista pirteämpi.

"Venäläiset ostajat taas haluavat koristeellisuutta. Kultaa, koukeroita. Näihin verrattuna suomalaisten tyyli on aika harras", Weiste pohtii. Suomalaisten suosikkituotteet Weisteellä ovat joulunauhan lisäksi kuusen latvatähti ja vauvan joulupallot.

"Tänä vuonna Suomi 100-tuotteet olivat ehdoton hitti. Suomi-palloja valmistettiin 30 000 kappaletta", Johanna Weiste kertoo.

Toimipisteitä K.A. Weisteellä on Helsingissä, Hangossa ja Veikkolassa. Lisäksi Virossa on kokoonpanoa. Työntekijöitä on 50.

Vaikka suurin osa koristeista valmistetaan Suomessa, Kiinasta tuodaan käsityövaltaisia tonttuja ja lasipalloja.

Tuotannosta vientiin menee lähes 80 prosenttia. Tärkeimmät vientituotteet ovat punokset ja joulupallot. Eniten viedään Ranskaan, Englantiin ja Venäjälle.

"Tänä vuonna maailmalle lähti lähes 70 kontillista koristeita", Johanna Weiste kertoo.

Joulu on kulutuksen kulta-aikaa, mutta Weiste painottaa, että tehtaassa panostetaan laatuun. Tuotantomäärät ovat pienentyneet viime vuosina liki kolmanneksen kiinalaisen hintakilpailun vuoksi, mutta laadun uskotaan myyvän tulevaisuudessakin.

"Moni asiakas arvostaa eurooppalaista valmistusta ja uskomme, että laadun arvostus kasvaa kertakäyttökoristeiden asemasta."

Samaa mieltä on Johanna Weisteen isä, hallituksen puheenjohtaja ja tuotannosta vastaava johtaja Matti Weiste. Hän kertoo, että joulukoristeen laatuun ja kestävyyteen vaikuttaa eniten siihen käytetty muovi.

"Koristeen on kestettävä pitkiä kuljetus- ja säilytysaikoja. Kun asiakas saa laatikollisen koristenauhaa, sen on oltava kuin suoraan koneesta tullut", Matti Weiste sanoo.

Tällä hetkellä joulunauhojen muovi tulee pääosin Italiasta.

"Käytetty materiaali valitaan huolella. Punoksissa käytettävän muovin on oltava riittävän vahvaa, jotta se ei litisty varastoitaessa."

Nyt tehtaalla eletään jo seuraavaa joulua 2018. "Ensi joulu myydään aivan lähiviikkoina", Johanna Weiste sanoo.

Vuoden 2018 malliston suunnittelu alkoi viime maaliskuussa ja valmistuu joulukuun aikana. Ennakkomyynti tapahtuu tammi–maaliskuun aikana.

"Tuotannossa kiireisintä on elo–syykuussa", Matti Weiste kertoo. Kun muilla on kesälomakausi, joulukoristetehtaassa on työpiikki. Joulun alla on sen sijaan rauhallisempaa. Vain osa koneista tuottaa joulunauhaa lisätilauksia varten.

Vaikka koko vuosi on täynnä joulua, perheyritystä pyörittävät Weisteet eivät kyllästy jouluun.

"Jouluna näemme oman työn tulokset", Johanna Weiste iloitsee.