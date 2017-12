Lännen Media: Potilastiedon arkistossa mukana vasta kolmannes yksityisen terveydenhuollon palvelutuottajista

Vasta noin kolmannes yksityisen terveydenhuollon palvelutuottajista on mukana potilastiedon arkistossa. Asiasta kertovan Lännen Median mukaan noin 6 000 yksityistä palveluntuottajaa on liittynyt valtakunnallisen Kanta-palvelun potilastiedon arkiston käyttäjäksi, kun palveluntuottajia on yli 20 000.

Valvira ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL patistavat nopeampaan liittymistahtiin. Valviran ryhmäpäällikkö Eine Oinas-Soudunsaaren mukaan liittymisvalmistelut olisi hyvä aloittaa mahdollisimman pian.

Potilastiedon arkiston käyttöönotto on tehtävä ennemmin tai myöhemmin sote-uudistuksen takia.

Lännen Median mukaan takarajaa liittymiselle on vaikea antaa, koska lakisääteinen takaraja umpeutui jo syyskuussa 2015. THL:n erikoissuunnittelija Päivi Achte kertoo, että yksityisille palvelutuottajille tarkoitetut potilastietojärjestelmät eivät silloin olleet vielä kaikilta osin valmiina.