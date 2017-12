Posti kuljetti viime viikolla ennätysmäärän paketteja – määrä kasvanut selvästi viime vuodesta

Posti toimitti viime viikolla asiakkailleen 1,2 miljoonaa pakettia, mikä on uusi viikkoennätys. Aiempi ennätys tehtiin marraskuun lopussa. Postin mukaan pakettien määrä on kasvanut selvästi viime vuodesta.

Postin palvelupisteiden määrä on kasvanut viime vuosina tuntuvasti lähinnä pakettiautomaattien ansiosta. Tällä hetkellä palvelupisteitä on yli 1 500, joista 500 on pakettiautomaatteja ja yli sata väliaikaisia noutopisteitä.