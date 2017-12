HK Scan ajaa broilereita tuhottavaksi Honkajoelle – Rauman broileritehtaan tuotanto takkuaa yhä

Lihakonserni HK Scanin Rauman uuden broileritehtaan käyttöönotossa on yhä ongelmia. Modernin tehtaan lihanleikkuutekniikka ja automaation käyttö vaativat opettelua.

Toimitusjohtaja Jari Latvanen kertoo tehdasta ajettavan nyt kahdessa vuorossa. Eurasta pääosa henkilöstöstä on jo siirtynyt Raumalle. Eurassa toiminta päättyy, kun tuotanto Raumalla toimii täysimääräisesti.

Tämäkään ei ole ollut tarpeeksi, vaan lihatalo on tuonut henkilöresursseja yhtiön Tanskan-tehtaalta avuksi Raumalle.

"Raumalla on lisätty omia henkilöstöresursseja, väkeä pakkauskoneiden toimittajilta sekä Tanskan-tehtaalta on tuotu henkilöstöä auttamaan ylösajossa", Latvanen kertoo.

Tanskasta apujoukkoja on kerrallaan kymmeniä henkilöitä. Yhteensä Rauman-tehtaalla työskentelee parhaillaan lähemmäs 500 työntekijää.

Tehtaan optimaalinen henkilöstökoko on Latvasen arvion mukaan 350–370 henkilöä. Tehtaan ylösajoon palkattuja määräaikaisia työntekijöitä ei toistaiseksi ole päästetty pois, koska "nyt tarvitaan käsipareja".

Lihatalon Tanskan-tehdas käyttää samanlaista modernia ja automatisoitua teknologiaa kuin Rauman siipikarjanlihatehdaskin. Muun muassa leikkuurobotit ovat vastaavia näissä kahdessa laitoksessa.

Latvasen mukaan Tanskasta on siirtynyt Raumalle eritoten teurastus- ja leikkuuhenkilöstöä.

"Porukkaa tulee ja menee, viikon kahden välein."

"Digitalisointi on ollut isompi haaste kuin olemme osanneet ymmärtää. Aliarvioimme ajan, jonka tehtaan ylösajo vie", Latvanen ynnää.

Sitoutunutta henkilöstöä Latvanen kiittää hyvästä työstä. "Tämä vaan on kaikille täysin uusi (tilanne)."

Kun tuotanto Raumalla on ajoittain takunnut, HK Scan on joutunut toimittamaan osan broilereista Honkajoen kierrätyslaitokselle tuhottavaksi ja eläinrehuksi. MT:n tietojen mukaan Honkajoelle on viety rekkalasteittain siipikarjanlihaa.

HK Scanista myönnetään Rauman yksikön pidentyneen käynnistysvaiheen nostaneen "yksikön hävikin ja aktiivisten raaka-ainehylkäysten määrää tilapäisesti".

Lihakonserni korostaa korkealaatuisen ja tuoteturvallisuuskriteerit täyttävän lopputuotteen olevan tuotannon ehdoton edellytys:

"Jos jossakin prosessin vaiheessa tapahtuu esimerkiksi häiriö tai pysähdys, raaka-aineen läpimenoaika saattaa pidentyä, minkä myötä joudumme hylkäämme tuotteen tiukoista laatuvaatimuksistamme johtuen."

Elintarvikekäyttöön soveltumaton raaka-aine käytetään ensisijaisesti eläinruokana. Jos erä ei sovellu eläinruuaksi, HK Scan kertoo toimittavansa sen Honkajoelle kierrätettäväksi muun muassa lannoitteisiin.

Toissa syksynä HK Scan toimitti sikaruuhkassa osan sianruhoista niin ikään tuhottaviksi Honkajoella.

Kun Eurassa teurastettiin 125 000 lintua, nyt Raumalla teurastetaan noin 130 000 lintua päivässä.

"Leikkuuosaaminen on porukalla jo hyvää tasoa. Ongelma on nyt pakkuulinjoilla", Latvanen yksilöi.

Ensimmäisen vuosineljänneksen HK Scanin tuotelanseeraukset asiakkaiden kanssa lähtevät liikkeelle tammikuun lopussa. Sen ajossa lihatalolla on yhä haasteita. HK Scan on nyt siirtänyt lähes koko henkilöstönsä Eurasta Raumalle marraskuun lopussa.

HK Scan kertoi marraskuun osavuositulosinfossa, että toimitusongelmien vuoksi marras- ja joulukuun kaupan kampanjat oli peruttu: "Meidän pitää saada ensin Rauman-yksikkö ylös", Latvanen perusteli tuolloin kaupalle.

HK Scan on joutunut syksyllä antamaan siipikarjalihamarkkinoilla,markkinaosuuksissa periksi, ainakin hetkellisesti.

"Olemme joutuneet perumaan kampanjoita. Meillä on ollut toimitushäiriöitä", Latvanen myöntää.

Hän kiittää kauppaa hyvästä yhteistyöstä. "Joka iltapäivä, päivittäin, meillä on puoli viiden aikaan tilannekatsaus, jossa myyntimme antaa asiakkaille katsauksen siitä, missä mennään."

Rauman broilertehdas on täysautomaatti: lintu tulee elävänä sisään ja lähtee valmiiksi kuluttajalle pakattuna ulos ja myyntiin.

Rauman uuden laitoksen vuoksi heinä-syyskuun kvartaalilla Suomen liiketoiminta-alueen kannattavuus konsernin haastavinta.

Euran-tehtaan korvannut Rauman siipikarjatehdasyksikkö vihittiin käyttöön jo elokuussa. Tehdasinvestointi on maksanut 100 miljoonaa euroa.

Kaupan kanssa lihatalo on tehnyt siipikarjatuotteiden sijaan muita kampanjoita. Joulusesonki on lihakonsernille tärkeä. Pörssiyhtiönä HK Scan ei kommentoi tarkemmin joulumyyntiään:

"Antikaisten tilakinkku myytiin jo loppuun", Latvanen viittaa Taru Antikaisen tilalla Aurassa kasvatettuja porsaita. Ilman antibiootteja kasvaneiden porsaiden kinkuista on leikattu pieniä luuttomia juhlarullia. HK Farmarin kinkkuja oli myynnissä noin 500 kappaleen erä.

Jouluna kinkku on kunkku, ja suomalaiset syövät tänäkin jouluna noin 7 miljoonaa kiloa kinkkua, saman verran kuin viime vuonna.