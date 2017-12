Uutissuomalainen: Ambulanssin tavoitesaapumisajoissa isoja alueellisia eroja

Ambulanssien potilaan luo saapumisen tavoiteajat vaihtelevat suuresti yliopistosairaaloiden erityisvastuualueiden (erva) välillä, uutisoi Uutissuomalainen. Tavoiteaika, jona apu ehtii potilaan luo vaihtelee jopa yli kymmenellä minuutilla.

Esimerkiksi Oulun, Helsingin tai Lahden keskustassa ambulanssin tavoite paikalle saapumiseen on pääsääntöisesti 9–10 minuuttia. Kuopion, Joensuun, Mikkelin tai Jyväskylän keskustassa ambulanssin tavoiteaika on 1–2 minuuttia hitaampi. Taajamissa hätäpotilaan luo pääsemisen tavoiteajoissa on vieläkin suurempia alue-eroja.

Tieto ilmenee sairaanhoitopiireissä hyväksytyistä ensihoidon palvelutasopäätöksistä.

Yksi ensi vuoden alussa voimaan astuvan ensihoitoasetuksen tavoitteista oli, että potilaat pääsisivät samanarvoisempaan asemaan tavoittamisajoissa, kertoo sosiaali- ja terveysministeriön erityisasiantuntija Lasse Ilkka Uutissuomalaiselle.

Tammikuun alusta ambulanssin pitäisi uusien ensihoidon määräysten mukaan saapua erva-alueiden sisällä yhtä tiheästi asutulle alueelle pääsääntöisesti yhtä nopeasti. Erva-alueiden välillä ei tätä vaatimusta ole. Näyttää siltä, että aiemmin todetut sairaanhoitopiirien väliset tavoittamisaikojen erot ovatkin siirtymässä erva-alueiden välisiksi, Uutissuomalainen kirjoittaa.

Lääkintöneuvos Timo Keistinen sosiaali- ja terveysministeriöstä pitää mahdollisena, että ensihoitoasetusta saatetaan tulevaisuudessa muuttaa siten, että koko maassa olisi samankaltaisilla alueilla samat tavoittamisajat.

Terveydenhuoltolaki ja ensihoitoasetus joudutaan avaamaan sote-uudistuksen tullessa voimaan vuonna 2020.