Kahta poliisia epäillään rikoksesta varastetun rynnäkkökiväärin tapauksessa – lupasivat olla paljastamatta kiväärin palauttajaa

Kahden poliisin epäillään toimineen lainvastaisesti hankkiessaan Puolustusvoimilta varastetun rynnäkkökiväärin takaisin.

Rynnäkkökivääri anastettiin Puolustusvoimien ajoneuvosta viime vuoden heinäkuussa Lahden Kärpäsen kaupunginosassa. Muutamia päiviä myöhemmin ase luovutettiin poliisin edustajalle kadulla.

Poliisin epäillään sopineen anastuksesta epäiltyjen kanssa, että heidän osuuttaan ei selvitettäisi mikäli ase palautetaan. Tutkinnanjohtajana toimiva syyttäjä kertoo tiedotteessa, että myös aseen liikkeisiin liittyvää todistusaineistoa epäillään kadonneen.

Rikoksesta epäillään anastusrikoksen tutkinnanjohtajana toiminutta komisariota sekä hänen alaisuudessaan työskennellyttä vanhempaa rikoskonstaapelia. Rikosnimikkeet ovat virkavelvollisuuden rikkominen ja rikoksentekijän suojeleminen.

Molemmat epäillyt ovat kiistäneet syyllistyneensä asiassa rikokseen.

Hämeen poliisi on aiemmin kertonut, että rynnäkkökivääriä etsittiin tuloksetta, kunnes tuntematon henkilö soitti ja sanoi järjestävänsä aseen poliisille kadulla. Vaatimuksena oli, että aseen tuojan pitäisi saada poistua vapaasti. Poliisi suostui järjestelyyn.

Lopulta aseen luovutusaika ja -paikka ilmoitettiin poliisille muutamaa minuuttia etukäteen. Poliisi antoi asekassin toimittaneen henkilön poistua paljastumatta. Poliisin mukaan näin toimittiin muun muassa lyhyen varoitusajan sekä poliisin ja sivullisten turvallisuuden vuoksi.

Esitutkinnassa on tutkintaa johtaneen syyttäjän mukaan selvitetty muun muassa sitä, soveltuuko rikoslain pakkotilaa koskeva säännös tähän tapaukseen. Esitutkinta on nyt valmistunut ja asia on siirtynyt poliisilta syyteharkintaan.