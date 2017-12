Jos islantilaiset ovat keksineet myydä rahkansa maailmalle, miksi emme mekin?

Skyrin markkinointiin on osattu paketoida sopivasti satujen saarten viikinkihistoriaa ja tarkoin varjeltua valmistustapaa. Tarinassa tuoksuu hitusen myös islantilaisten ja entisen isäntämaa Tanskan markkinointiosaaminen ja vientiraha.

Mutta mikä tuote Suomesta voisi valloittaa maailman? Maitokolmion markkinointipäällikkö Jouni Tiainen sanoo miettineensä samaa ja kertoo, että ”joitakin aihioita” on vireillä.

Hän huomauttaa kuitenkin, että maitotuotteiden vientiä haastaa lyhyehkö säilyvyysaika, joten toistaiseksi rahkaa on viety lähinnä Ruotsiin ja kauemmas sitten voita.

Finpron ruokavientiohjelman vetäjä Esa Wrang uskoo, että Suomestakin löytyy vientihittejä.

”Esimerkiksi leipäjuusto: omalaatuinen, suomalainen tuote, josta on erilaisten messujen maistatuksissa pidetty kovasti.”

”On vaikeaa tietää, mistä voisi tulla hittituote”, Valion johtaja Tuomas Salusjärvi sanoo. Hän vastaa Valiolla maidon arvon maksimoinnista.

”Koko ajan katsomme eteenpäin ja moni asia on harkinnassa. Pitää rakentaa suomalaista tarinaa. Viili on esimerkiksi hyvin tyypillinen suomalainen tuote”, Salusjärvi sanoo.

”Pitää muistaa, että esimerkiksi proteiinibuumi lähti Suomesta samoin kuin laktoosittomuus, joka on kovassa kasvussa maailmalla. Itse uskon, että sokerin ja suolan vähentäminen ovat seuraavia tärkeitä innovaatioita.”

Salusjärven mukaan jugurttien lisätystä sokerista on saatu karsittua kolmasosa pois maun muuttumatta. Sama on käynyt natriumia sisältävälle ruokasuolalle, jonka määrää on voitu vähentää tuntuvasti maito­suolan avulla. Näitä Valsa-tuotteita ovat esimerkiksi Oivariini, Oltermanni ja Polar.