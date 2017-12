Lähes 15 000 asiakasta ilman sähköä itäisessä Suomessa

Lähes 15 000 asiakasta pääasiassa maan itäosissa on vailla sähköä. Energiateollisuuden häiriökartan mukaan eniten sähköttömiä talouksia on Kainuun ja Pohjois-Karjalan maakunnissa. Ilman sähköä olevia asiakkaita on myös Heinolassa, Sysmässä ja Oulaisissa.

Kaikkiaan sähkökatkoja on tällä haavaa 35 kunnassa PKS Sähkönsiirron, Loiste Sähköverkon, Carunan, Elenian, Oulun Energian Siirto ja Jakelu -yhtiön sekä Järvi-Suomen Energian verkoissa.

Puhelinyhteydet Pohjois-Karjalan alueella pelaavat tällä haavaa lähes normaalisti, mutta tilanne saattaa muuttua sitä mukaan kuin sähköjä katkeaa, kerrotaan Pohjois-Karjalan pelastuslaitokselta.