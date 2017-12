Sähkökatkot vaivaavat mökkiyrittäjiä Pielisen rannalla - toiveena valoisampi uusi vuosi

Aronsalmen lomamökkejä pyörittävä Niilo Kunnasranta katsoo, että lähiseutuihin verraten yrityksellä on ollut sähkökatkojen suhteen kohtuullisen hyvä tilanne.

"On ollut vain lyhyitä katkoja, kaksi tuntia pisin. Täällä on hakattu vieriä sähkölinjoilta. Se on varmasti auttanut", yrittäjä sanoo.

Nurmeksessa Pielisen rannalla toimivassa matkailuyrityksessä on 16 vuokramökkiä. Niissä on vuodenvaihdetta viettämässä sekä kotimaisia että venäläisiä asiakkaita. Joukossa on useampi lapsiperhe.

"Vieraat ovat suhtautuneet katkoihin ihan ymmärtävästi. Olemme vieneet kynttilöitä valaistukseksi."

Mökit lämpiävät sähköllä ja eniten yrittäjää huolettaakin, että lämmitys pelaa. Vesi tulee omalta osuuskunnalta ja pumput ovat toimineet.

Paalasmaan saaressa Juuan puolella tilanne on ollut vaikeampi.

"Eilen oli useiden tuntien katkos ja tänäänkin oli katkoksia. Tällä hetkellä sähköt pelaavat", kertoo illansuussa mökkiyrittäjä Pertti Gröhn.

Torstain pidempi katko kesti lähes viisi tuntia. Tänäänkin enimmillään oltiin sähköittä neljä tuntia.

"Lunta on paljon ajatellen vuodenaikaa ja se on märkää."

Gröhnin havaintojen mukaan viat eivät ole johtuneet saaren puolen sähkölinjoista vaan mantereelta.

Hän antaa sähköyhtiö PKS Sähkönsiirrolle tunnustusta hyvästä tiedottamisesta. Aina sähköjen mentyä on tullut tekstiviesti ja myös arvio siitä, miten korjaus sujuu. Samoin sähköjen palauduttua on tullut vahvistusviesti.

Gröhnillä on vain yksi talvikäytössä oleva mökki, jossa on vieraita.

"Takalla saa lämmön pidettyä mutta kynttilät ovat olleet ainoa valaistus. Vieraat ovat onneksi olleet erittäin ymmärtäväisiä."

Tilanne on kuitenkin ikävä kaikille saaren talouksille, kun vettä ei saada pumppujen pysähtyessä ja lämmitys ja ruuanlaitto vaikeutuvat. "Pielisestä saisi vettä, mutta se pitäisi keittää eikä sekään onnistu", yrittäjä lisää.

"Jospa lumet lähipäivinä tippuisivat, kun on sentään suojakeli. Sitä voi nyt uudelle vuodelle toivoa, että se olisi valoisampi!"

Sähkökatkojen poistuttua Pohjois-Karjalassa päästään vasta arvioimaan pysyvämpiä vaurioita.

Niilo Kunnasranta on teitä auratessaan havainnut merkkejä metsävaurioista, joita tykkylumi on aiheuttanut.

Uutta lunta on saatu viimeksi kuluneen viikon aikana pari-kolmekymmentä senttiä ja se on ollut pääosin raskasta nuoskalunta. Lunta on yhteensä yli 60 senttiä.

"Puut kaatuvat yli tien ja kuusikoissa on katkennut puunlatvoja. Tuhoa kyllä tekee - varsinkin jos uutta lunta tulee niin kuin tiedossa on", hän sanoo.

