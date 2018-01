Altia lupaili keväällä ohralle lisää viljelyalaa: "Toivomme, että viljelyala kehittyy positiivisesti"

Altian viime keväänä tekemien arvioiden mukaan tislaamalla valmistettavien juomien vapautuminen ruokakauppoihin lisää kotimaisen ohran kysyntää.

Alkoholiyhtiö on aiemmin laskenut, että ohra-alaa tarvitaan lisää noin tuhat hehtaaria sen jälkeen, kun tislaamalla valmistettavat juomat pääsisivät kauppojen hyllyille.

Mitä tälle viljelyalan lisäämiselle kuuluu nyt, Altian kaupallinen johtaja Kari Kilpinen?

"Arvio 1000 hehtaarin viljelyalasta perustui laskelmiin siitä, millainen ohra-ala vaadittaisiin, jos päivittäistavarakaupassa olevien käymisteitse valmistettujen 4,7-prosenttisten juomasekoitusten raaka-aine vaihdettaisiin kotimaiseen viljaviinaan.

Vielä tässä vaiheessa on vaikea tarkkaan arvioida, millaiseksi viljaviinapohjaisten juomasekoitusten kysyntä päivittäistavarakaupassa lopulta asettuu, se nähdään kuluvan vuoden aikana. Uskomme kuitenkin, että kategoria kehittyy myönteisesti ja toivomme, että viljelyala kehittyy vastaavasti positiivisesti.

Kulutuskäyttäytyminen on siirtynyt ja siirtyy edelleen kohti mietoja juomia, ja Altia panostaa näiden juomien tuotekehitykseen. Kotimaisesta ohrasta tislattu viljaviina soveltuu hyvin mietojen juomasekoitusten raaka-aineeksi. Kotimaiselle ohralle on käyttöä Suomessa jatkossakin, ja sen viljelyä on mahdollista lisätä."

Altian Koskenkorvan tehtaan käyttämä ohramäärä on kasvanut jo neljänä vuotena peräkkäin. Vuonna 2017 tehdas teki jälleen uuden ohrankäytön ennätyksen. Kotimaista ohraa käytettiin Koskenkorvan tehtaalla lähes 206 miljoonaa kiloa. Kasvua edellisvuodesta on noin 14 miljoonaa kiloa.

Altia ostaa vuosittain kolmanneksen Suomen myyntiin tulevasta ohrasadosta. Yhtiöllä on noin 1 500 sopimusviljelijää.

