Leipuriliitto syyttää ay-liikettä tyhjistä leipähyllyistä: "Leipomoalan työehtosopimus on kaikkien alojen jäykin"

MT kertoi eilen maanantaina useiden asiakkaiden kohtaamasta näystä S-ryhmän ruokakaupoissa. Kauppojen hyllyt nimittäin ammottivat paikoitellen tyhjyyttään.

S-ryhmän valikoimajohtaja Antti Oksa myönsi Maaseudun Tulevaisuudelle aiemmin, että juhlapyhien keskellä ja niiden jälkeen joidenkin tuotteiden päiväkohtaisen saatavuuden varmistaminen on ollut haastavaa.

Oksa nosti erikseen esille sen, että tuoreleipätoimitukset olivat loppiaisen takia pysähdyksissä kaksi peräkkäistä päivää.

Suomen Leipuriliiton toimitusjohtaja Mika Väyrynen sanoo Maaseudun Tulevaisuudelle, että pohjimmiltaan toimitusvaikeuksien taustalla on leipomoalan työehtosopimus.

"Kyllä se vaan on niin, että leipomoalan työehtosopimus on kaikkien alojen jäykin. Leipomoille on kallista teettää töitä juhlapyhinä", hän lisää.

Väyrysen mukaan työn teettäminen juhlapyhinä on leipomoalalla paljon muita aloja kalliimpaa. Hän nostaa esimerkiksi ravintola-alan, jonka työehtosopimus on paljon leipomoalaa joustavampi.

Työehtosopimusten tulevaisuus ei näytä Väyrysen mukaan jatkossa yhtään lupaavammalta. Työehtosopimus tulee siis leipomoalalla olemaan myös jatkossa jäykkä. Tämä johtuu toimitusjohtajan mukaan siitä, että työehdoista sovitaan käytännössä suurten yritysten ja ay-liikkeen kesken. Pienempien yritysten tulee sen sijaan mukautua tuohon tilanteeseen yleissitovan työehtosopimusjärjestelmän johdosta.

"Ay-liike tietää, että suuremmat yritykset eivät kestä lakkoja, joten muutosten aikaansaaminen työehtosopimuksiin on äärimmäisen vaikeaa. Näyttää siltä, että leipomoalan työehtosopimus pysyy ikuisesti yhtä jäykkänä ", hän ennakoi.

Väyrynen ymmärtää kaupan ajatukset, mutta toisaalta hän korostaa, että myös leipomoiden tilanne voisi olla parempi.

"Onhan tämä ongelmallinen tilanne. Ymmärrän kaupan puolen näkemyksen, mutta tilanne ei ole leipomoidenkaan puolelta lainkaan helppo", Väyrynen korostaa.

Lue lisää:

Kauppojen hyllyt ammottavat tyhjyyttään – tässä on S-ryhmän mukaan syy