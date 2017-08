Asumismenot lohkaisevat tuloista yhä enemmän

Asumismenot lohkaisevat lähivuosina yhä suuremman osuuden suomalaisten tuloista, kertoo Pellervon taloustutkimus (PTT).

Asumismenot kasvavat vuosina 2017–2019 noin 2,5 prosenttia vuodessa, kun ansiot nousevat 1,5 prosenttia ja eläkkkeet 1,4 prosenttia vuodessa,

Selvityksessä oli mukana 21 kaupunkia.

Eniten asumismenot lisääntyvät kerrostaloissa omistusasunnoissa, 2,9 prosenttia. Vuokrakerrostalojen menot nousevat 2,5 ja omakotitalojen 2,1 prosettia vuodessa.

Kerrostaloissa menoja kasvattavat hoitokulut ja korjauskustannukset. Omakotitalossa asuvien tiliä rasittavat sähkön ja öljyn nousevat hinnat.

PTT:n mukaan omistusasumisen hitaampi menojen kasvukehitys johtuu pääosin matalasta korosta ja omakotitalojen maltillisesta hintakehityksestä koko maassa.

Selvityksen mukaan asuminen on kalleinta ja asumismenojen kasvu nopeinta pääkaupunkiseudulla.

Kun tänä vuonna suomalaisen tuloista menee asumiseen keskimäärin 27 prosenttia, vie yksiö Helsingissä keskituloisen palkasta jo 37 prosenttia.

"Kasvavat asumismenot vain lisäävät tarvetta asumistuille, joita jo nyt maksetaan vuosittain lähes 2 miljardia euroa", sanoo Omakotitaloliiton toiminnanjohtaja Kaija Savolainen.

Kiinteistöliiton mukaan vaarana on, että kasvavat asumiskustannukset estävät työn perässä muuton. "Etenkin kiinteistöveron kasvattamista tulisi hillitä. Talouspolitiikan uudistuksia ei millään voida rahoittaa kiinteistöveroa kiristämällä", sanoo Kiinteistöliiton pääekonomisti Jukka Kero.

”Selvityksessä omistusasumisen kuluissa on mukana myös lainan lyhennys, mikä nostaa menoja kalliiden asuntojen alueella.

Korkojen noustessa riskit ovat suuremmat pääkaupunkiseudun asuntovelallisilla, joilla velkaa on selvästi enemmän kuin muualla. Keskimääräinen asuntovelka pääkaupunkiseudulla on yli 130 000 euroa velkaista asuntokuntaa kohden, kun muualla maassa se on hieman alle 100 000 euroa.