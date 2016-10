Atria aloittaa sianlihan viennin Kiinaan – “ Tämä on paras uutinen suomalaiselle sianlihatuotannolle pitkään aikaan”

Atria aloittaa sianlihan viennin Kiinaan. Atria kertoo tiedotteessaan, että Atria Suomi Oy on saanut virallisen vahvistuksen sianlihan vientiluvan saamisesta Kiinaan.

Kiinan viranomaiset ovat myöntäneet Atria Suomen Nurmon tuotantolaitokselle laitoskohtaisen luvan sianlihan viemiseksi Kiinaan. Vientilupa on yhtiön mukaan merkittävä asia Atrian liiketoimintojen kehittämisessä ja laajentamisessa.

Vientitoiminta pyritään käynnistämään mahdollisimman pian.

"Neuvottelut Kiinan ja Suomen lupaviranomaisten kanssa onnistuivat hyvin ja he ovat vakuuttuneita Atrian korkeasta laadusta. Meillä on nyt ainutlaatuinen tilaisuus päästä Kiinan markkinoille ja laajentaa liiketoimintaamme uudelle markkina-alueelle. Tässä vaiheessa emme osaa vielä kertoa enempää asian taloudellisista vaikutuksista", Atria-konsernin toimitusjohtaja Juha Gröhn sanoo tiedotteessa.

Maa- ja metsätalousministeriö kertoo tiedotteessaan, että Kiinan viranomaiset vahvistavat vielä vientiluvan.

Maatalous- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen pitää Kiinan päätöstä hyvin merkittävänä.

"Tämä on paras uutinen suomalaiselle sianlihatuotannolle pitkään aikaan. Suomalaisen sianlihan tuottajahinta on alhaisin EU:ssa. Päätös antaa uskoa tulevaan sianlihantuottajille. Se on merkittävä askel hallituksen tavoitteessa löytää uusia vientimarkkinoita suomalaisille elintarvikkeille ja parantaa siten ruoan kauppatasetta", Tiilikainen sanoo ministeriön tiedotteessa.