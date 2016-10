Björn Wahlroos Ylellä: Kodeista merkittäviä työllistäjiä – lahjakkaiden digiosaajien kannattaa käyttää aikansa verkossa, ei lastenhoidossa

Robotiikka tulee mullistamaan työmarkkinat, kun yhä useampi nykyisin ihmisvoimin tehtävä työ siirtyy koneen suoritettavaksi. Nordean, Sampo-konsernin ja UPM:n hallitusten puheenjohtaja Björn Wahlroos korosti Ylen Ykkösaamussa, että Suomeen on luotava matalapalkkatöitä.

"Viiteentoista vuoteen en käynyt paperitehtaalta. Kaksi vuotta sitten kävin – herranen aika, siellä ei ollut ketään. Nyt rakennemuutos on siirtymässä palvelualoille. Valtava määrä inhimillisestä työstä tulee poistumaan", Wahlroos maalailee.

"Jos menemme takaisin 30-luvulle, niin kolmasosa työvoimasta oli kotitalouksien palkkaamia. Tänään se on alle yksi prosentti. Se on valtava potentiaali rakentaa työnjakoa sille, että ne ihmiset, jotka ovat kaikkein tuottavimpia digimaailmassa, voivat käyttää mahdollisimman paljon aikaansa siinä digimaailmassa. Ja sitten he taas luopuvat työtehtävistä, jotka eivät sinne kuulu, olivat ne sitten taas kotitalouksissa tai toimistoissa."

Kotitalouksilla on siis valtava potentiaali työllistäjinä.

"Se työnjako, joka siellä voi tapahtua, varsinkin kun nuoret jotka hoitavat lapsia ja tekevät päällekkäisiä töitä, voivat jakaa niitä töitä paremmin ja voivat käyttää enemmän aikaa siihen missä ne on tosi hyviä."

Wahlroosin mielestä mallissa kaikki työllistyvät, mutta se vaatii matalapalkkoja. Hän on kuitenkin huolissaan niiden mahdollisesti synnyttämästä köyhälistöstä, joka on vastoin Pohjoismaisen hyvinvointiyhteiskunnan periaatteita.

"Ratkaisu tähän on perustulo. Se, että takaamme kaikille jonkinlaisen perustulon, jonka päälle voi ottaa jonkinlaisen matalapalkkatyön tai pätkätyön ja näin luoda itselleen perustan hyvälle elämälle."

Hänestä perustulolla ei olisi mitään tekemistä yritystuilla, vaan se korvaisi suuren osan sosiaalitukijärjestelmästä.

Wahlroos otti kantaa myös Metsäteollisuuden lähtemiseen EK:sta. Häntä on mainittu vahvaksi taustavaikuttajaksi päätöksessä.

"Minun mielestäni EK on tehnyt oikean ratkaisun siinä, että EK ei tee merkittäviä tulopoliittisia sopimuksia. Jos minä saisin määrätä EK:sta, tietenkään en saa, jakaisin sen kahtia ja lopettaisin työmarkkinapuolen."

Walhroosin mielestä EK onnistuu edunvalvonnassaan esimerkiksi lainsäädännön suhteen.

Koko haastattelu Yle Areenassa