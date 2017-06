Bloomberg: Sähköautot ovat pian halvempia kuin polttomoottoriautot

Sähköautojen hintojen arvioidaan alittavan polttomoottorikäyttöisten autojen hinta vuoteen 2025 mennessä, uutisoi Bloomberg.

Sähköautojen valmistajat, kuten Renault ja Tesla, ovat pitkään markkinoineet sähköautojen halvempia ylläpitokuluja. Niiden hankinta on kuitenkin ollut kalliimpaa kuin polttomoottoriautojen.

Nyt Bloombergin oma taloustutkimusyksikkö on laskenut, että akkujen laskevat tuotantokustannukset tekevät sähköautojen valmistuksesta huokeampaa.

Myös Nature-tiedejulkaisussa vuonna 2015 julkaistu tutkimus osoittaa, että sähköautojen akkujen hinnat putoavat nopeasti.

Tällä hetkellä akkujen hinta muodostaa noin puolet sähköauton tuotantokustannuksista. Akun hinnan on kuitenkin arvioitu putoavan 77 prosenttia vuosien 2016 ja 2030 välillä.

Zoe-mallin sähköautoja valmistavan Renaultin Ranskan yksikön toimitusjohtaja Gilles Normand arvioi, että sähköautojen hankinta- ja ylläpitokulut ovat vuoden 2020 alussa samat kuin polttomoottoriautojen.

Muutoksen taustalla on kaksi syytä, Normand toteaa. "Toinen on sähköauton valmistuskulujen lasku. Se johtuu siitä, että teknologian kustannukset laskevat ja volyymi on suurempi. Polttomoottoriautojen hinnat taas ovat nousseet erityisesti hiukkaspäästöihin liittyvän säätelyn vuoksi."

Sähköautojen hankintaa tukevassa politiikassa edelläkävijä on Norja: maassa myydään jo 100 000 sähköautoa vuodessa.

Norjan hallituksen tavoite on, että bensa- ja dieselautojen myynti loppuu vuoteen 2025 mennessä. Kaikkialla myynti ei kasva yhtä reippaasti: Tanskassa sähköautojen myynti on jopa hiipunut viime vuosina.