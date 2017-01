Brändiprofessori Kauppalehdelle: Valion sakkotuomio oli vääryys mutta sillä ei kannata retostella

Kauppalehden haastattelema Hankenin professori Jaakko Aspara arvioi, että Valio on ollut toiminnassaan puhtoinen ja on edelleen korkeimman hallinto-oikeuden päätöksestä huolimatta.

KHO määräsi Valiolle torstaina 70 miljoonan euron sakot määräävän markkina-asemansa väärinkäytöstä.

Aspara on toiminut myös yhtiön neuvonantajana toimensa ohella.

"Kuluttajaa voi ihmetyttää, että Valio tuomittiin edullisen suomalaisen maidon myynnistä", hän sanoo.

"Henkilökohtainen näkemykseni on, että yritys on ollut kohtalaisen puhtoinen ja on edelleen".

Professori neuvoo Valiota, että ei kannata enää enempää itse retostella kokemaansa vääryyttä.

Aspara arvioi, ettei tuomio on tälli Valion brändille mutta sen vaikutus ei jatku kovin pitkään. Riidan suurin kielteinen brändivaikutus syntyi kuitenkin jo silloin kun asia tuli ensimmäistä kertaa julkisuuteen.

Kauppalehti: Brändiprofessori Jaakko Aspara uskoo: Tuomittu Valio on puhtoinen