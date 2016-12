Demokraatti: Posti kadotti yli 10000 lehteä – koko painos hukassa

Posti on kadottanut koko Demokraatti-lehden painoksen, kertoo Demokraatti nettisivuillaan. Lehden päätoimittaja Mikko Salmi vahvistaa STT:lle, että lehden yli 10 000 kappaleen painos on kadonnut. Päätoimittajan mukaan vielä ei ole selvillä, mitä painokselle on tapahtunut. Tiedossa on, että Posti on noutanut lehdet painosta viikon alussa.

Katoaminen voi tarkoittaa lehden jakelun myöhästymistä tilaajille. Normaalisti lehti ilmestyy lukijoille torstaisin, mutta lehti arvioi tilaajien saavan lehden mahdollisesti vasta perjantaina tai maanantaina.

Katoamisen takia Demokraatti avaa digilehtensä lukijoille.