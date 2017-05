Eero Heinäluoma MT:n vierailijassa: Yle juuttunut pitkään epävarmuuteen

Kansanedustaja Eero Heinäluoma arvostelee pääministeri Juha Sipilän toimintaa Yleä kohtaan MT:n vierailijakolumnissa.

"Pääministeri Sipilä on eri yhteyksissä – hyvin poikkeuksellisella tavalla – ilmaissut tyytymättömyyttään Ylen häntä koskevaan uutisointiin. On syytä muistaa, että jokainen pääministeri on vuorollaan joutunut kovankin julkisen arvostelun kohteeksi. Pääministeri Jyrki Katainen oli filosofi Pekka Himasella teettämänsä tilaustutkimuksen johdosta pitkään häränsilmässä. Pääministeri Matti Vanhasen talokauppoja ja naisasioita käsiteltiin kuukausia. Ja pääministeri Paavo Lipponen oli kovan kritiikin kohteena kahdeksan vuotta", Heinäluoma kirjoittaa.

Hänen mukaansa Yle on juuttunut pitkään riippumattomuutta koskevaan keskusteluun ja epävarmuuteen.

"Kysytään voivatko valtaapitävät, pääministeri etunenässä, asiattomasti vaikuttaa itseään koskevaan julkisuuteen. Asia tuli ongelmalliseksi, kun Juha Sipilän hallitus hallitusneuvotteluissa ryhtyi käsittelemään Yleisradion asioita ja päätti rahoituksen tosiasiallisesta leikkaamisesta."

Lue MT:n vierailijakolumni tästä: