EK:n suhdanne-ennuste: Yrityksissä ennakoidaan heiveröistä kasvua – elintarvikeala selkeä valopilkku

Yrityksissä suhtaudutaan tämänhetkiseen taloustilanteeseen varovaisesti. Alkavalla talvikaudella suhdannenäkymiin ei juuri ennusteta muutoksia ja kasvu on heiveröistä, osoittaa EK:n lokakuun suhdannebarometri.

Teollisuudessa ja palveluissa taloustilannetta kuvataan tavanomaista heikommaksi, kun taas rakentamisessa suhdanteet ovat keskimääräiset.

EK:n mukaan teollisuuden tilauskanta on vähän elpynyt. Se on yhä keskimääräistä alempi. Rakentamisessa tilauskanta on pysynyt lähellä normaalitasoa. Kapasiteetin käyttöaste on teollisuudessa kohonnut kohtalaiseksi.

Kannattavuusodotuksissa on edelleen huomattavaa vaihtelua yrityskentän sisällä. Kannattavuuden ennustetaan keskimäärin pysyvän nykytasollaan.

Toimialoittain elintarviketeollisuuden suhdannekuva on vahvistunut jonkin verran kesällä ja alkusyksyllä. Tämänhetkisiä suhdanteita kuvataan lähes keskimääräisiksi. Kolmannes vastaajista arvioi, että seuraavan puolen vuoden aikana tapahtuu suhdannenousu.

Puuteollisuudessa on sen sijaan entistä huonommat näkymät verrattuna viime kesään. Toisaalta reilu kymmenes ennusti, että suhdanne vahvistuu, kun taas kolmannes ennakoi vieläkin huonompia aikoja

Puualan yrityksissä kannattavuus on heikentynyt. Se taustalla vaikuttavat muun muassa tuotteiden laskeneet myyntihinnat.

Epävarmuuden taustalla vaikuttavat kansainvälisen talouden riskit. EK analysoi, että maailmantalouden kasvun kiihtymistä on jälleen lykätty eteenpäin.

"Sekä kuluvan vuoden että ensi vuoden kasvuluvuista odotetaan melko vaatimattomia. Erityisesti maailmankaupan kasvu on ollut pettymys. Eurooppalaiset suhdanneindikaattorit ovat kuitenkin kääntyneet uudelleen vähän parempaan, viitaten kohtalaisen kasvun jatkumiseen."

Yritykset eivät suunnittele palkkaavansa lisää henkilöstöä. Henkilöstön määrä on pysyvässä ennallaan tai jossain jopa laskemassa hieman.

Barometri osoittaa, että heikko kysyntä vaivaa nyt kolmasosaa yrityksiä ja se estää toiminnan kasvattamisen. Myös rekrytointivaikeudet ovat rakentamisessa ja eräillä palvelualoilla merkittäviä, teollisuudessa puolestaan selvästi vähäisempiä. Rakentamisessa ne olivat ongelmana lähes joka neljännellä yrityksellä.

EK:n kyselyyn vastasi 1 334 yritystä, jotka työllistävät Suomessa runsaat 320 000 henkilöä. Vastaajayritysten kokoa ei kerrota.