Ekonomistit ennakoivat myönteistä talouskehitystä: "Kasvu voi yllättää tänä vuonna vahvuudellaan"

Myönteisiä talousuutisia on Suomessa tulvinut viime viikkoina. STT:n kyselyssä useat ekonomistit arvioivat Suomen talousnäkymien kirkastuvan tänä vuonna. Ekonomistit kuitenkin katsovat, että kasvu on edelleen haavoittuvaa. Ennusteet paremmasta ovat herkkiä maailmantalouden riskeille ja nojaavat muun muassa viennin vauhdittumiseen. STT:n ekonomistikyselyyn vastasi 11 talousennusteita tekevää tutkimuslaitosta ja pankkia.

Palkansaajien tutkimuslaitoksen johtajan Seija Ilmakunnaksen mukaan kasvu voi yllättää tänä vuonna vahvuudellaan.

"Jos esimerkiksi Yhdysvaltojen ja kotimaan talouden epävarmuudet eivät realisoidu, kasvu voi yllättää meidät ennustajat, vaikka ennustelukuja vedetäänkin nyt ylöspäin", Ilmakunnas sanoo.

Suomen talouden kasvu on tahmonut vuonna 2008 alkaneen finanssikriisin jälkeen. Kasvun on useana vuonna ennakoitu vauhdittuvan, mutta kulman takaa on tavannut tulla joku kasvun tärvelijä.

"Me ennustajat olemme aika konservatiivisia. Varsinkin kun taustalla on epäonnistuminen, jossa kasvua on ennakoitu aiemmille vuosille ja ennusteet eivät ole toteutuneet. Ennusteluvuissa ollaan nyt aika maltillisia", Ilmakunnas sanoo.

Viime aikoina on saatu erittäin vahvoja luottamuslukuja. Tilastokeskuksen mukaan kuluttajien luottamusindikaattorin maaliskuun lukema oli korkein mitattu.

"Kovassa datassa ei vielä niin kovaa maata ole, aiheestakin on syytä olla varovainen", Ilmakunnas sanoo.

Vajaan parin prosentin kasvua tälle vuodelle ennakoivan OP:n pääekonomistin Reijo Heiskasen mukaan viimeaikaiset indikaattorit viittaavat siihen, että mahdollisuudet ovat kallellaan ennakoitua nopeampaan kasvuun. Ainakin ne Heiskasen mukaan puoltavat sitä, että kasvu tänä vuonna olisi vahvempaa kuin viime vuonna.

Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan bruttokansantuote kasvoi 1,4 prosenttia viime vuonna.

Viime aikoina julkistetut talousennusteet ovat haarukoineet Suomelle vajaan puolentoista prosentin ja vajaan kahden prosentin välillä liikkuvia kasvulukuja tälle vuodelle. Useat talousennustajat ovat kevään mittaan nostaneet talousennusteita ja esimerkiksi ensi viikolla talousennusteensa julkistavat Palkansaajien tutkimuslaitos ja Handelsbanken ovat aikeissa nostaa omia ennusteitaan. Palkansaajien tutkimuslaitos povasi viime syksynä Suomelle 1,3 prosentin kasvua tälle vuodelle.

Takavuosina Nokian ylä- ja alamäet aiheuttivat isoja heilahduksia Suomen taloudessa suuntaan jos toiseen. Nyt telakat, Uudenkaupungin autotehdas ja Metsä Groupin uusi Äänekosken tehdas ovat Ilmakunnaksen mukaan tuomassa huomattavan sysäyksen vientiin.

"Pienessä taloudessa yksittäisillä asioilla on aika iso paino", Ilmakunnas sanoo.

Hypon pääekonomisti Juhana Brotherus uskoo kasvun leviävän laajemmille harteille kuluvan vuoden aikana. Myös Handelsbankenin pääekonomisti Tiina Helenius sanoo, että talouskasvun elpyminen on perustunut tähän asti yksityisen kulutuksen ja rakennusinvestointien kasvulle.

"Tänä vuonna kasvu monipuolistuu, vaikka se ei ole raivoisan vahvaa", Helenius arvioi.

Heleniuksen mukaan talouskasvun piristymisestä huolimatta Suomen talouden kasvupotentiaali on alhainen muun muassa väestön ikääntymisen takia. Helenius ennakoi, että kasvu hidastuu jo ensi vuonna.